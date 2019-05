Bíróság elé állítják a vonat elé fekvő somogyi asszonyt

A rendőrök két férfit értek tetten, majorannát és sütőporos paketteket találtak náluk.

Rendszeresen árult drogként sütőport és lisztet két huszonéves férfi a belvárosban: M. Pétert és Sz. Rolandot megfigyelték, május 20-án pedig el is fogták a rendőrök – tudatta honlapján a BRFK. A gyanúsítottak éppen egy háromfős társaságot kínálgattak fehér porral, amikor a rendőri különítmény megérkezett. Motozásuk során a rendőrök alufóliába csomagolt majorannát, lisztet és sütőport találtak, a környező falak réseiből pedig előkerült a raktárkészlet, vagyis a többi csomag is. A hamis drog árából a jelek szerint telt igazira is, a két férfi vérében ugyanis kokaint mutatott ki a gyorsteszt.

Aki figyelmeztetett rá, azt lekapcsolták