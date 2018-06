Fékezett hitelkiváltás

Kevesen döntenek a kölcsönök lecserélése mellett, pedig 20-30 százalékkal is lehetne csökkenteni a törlesztőrészleteket.

A korábban fölvett, drágább lakáskölcsönök töredékét váltják csak ki kedvezőbb hitelkonstrukcióval, holott egy adósságrendező hitellel százezreket lehetne megspórolni. Fix kamatozással 15 évre egy 10 millió forintos lakáskölcsönt 7 százalék körüli teljes hiteldíj mutató (THM) és 89 ezer forintos havi törlesztőrészletet mellett lehetett például 2013-ban fölvenni. Ma viszont ezt a hitelt ki lehet váltani akár egy 3 százalékot alig meghaladó THM-mel rendelkező kölcsönnel is, aminek a törlesztőrészlete 73 ezer forint. Vagyis havonta 16 ezer forintot lehetne így spórolni, ami éves szinten közel kétszázezer forint megtakarítást jelentene - derül ki a bank360.hu banki hiteleket összehasonlító oldal lapunk számára készített kalkulációjából.

A történelmien alacsony kamatkörnyezetnek és a bankok közti versenynek köszönhetően ugyanis most sokkal kedvezőbb feltételekkel lehet hitelhez jutni, mint például 5 évvel ezelőtt. A forint alapú fogyasztásihitel-szerződések kamatmértéke 2013-ban még átlagosan 17,7 százalék volt, 2017-ben viszont már csak 12,6. A szintén forint alapú jelzáloghitelek átlagos kamata 5 éve még 8,3 százalékra rúgott, míg 2017-re 4,4 százalékra csökkent. A hitelek költsége is kisebb lett: a fogyasztási hiteleknél 23,4 százalék volt 2013-ban az átlagos THM, míg 2017-ben csak 13,7 százalék, a lakáshiteleknél pedig 9,8 százalékról 4,8 százalékra ereszkedett a hiteldíjmutató.

Az adott hitelkonstrukció persze nagyban függ az ügyfél hitelképességétől, a futamidőtől, a felvett összegtől, illetve a hitelfajtától is, de általánosságban elmondható, hogy a lakáshitelek és a fogyasztási hitelek, illetve a hitelkártya- és folyószámlahitelek kiváltásával is nagyjából 20-30 százalékot meg lehetne spórolni – mondta el érdeklődésünkre Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

Ezeket a lehetőségeket azonban nagyon kevesen használják ki, mivel a lakosság pénzügyi ismeretei meglehetősen korlátozottak, a bankokkal szemben pedig nagy a bizalmatlanság – magyarázza Veres Patrik. Megjegyezte: ma már ugyanakkor egyre több olyan oldal van, ahol össze lehet hasonlítani a bankok által kínált hiteleket, így akinek 6 százaléknál magasabb fix kamatozású, vagy 4 százaléknál magasabb változó kamatozású hitele van, érdemes a kínálatot átböngésznie.

A hitelkiváltás lényege, hogy az ügyfél a korábbi drágább hitelt végtörleszti az olcsóbb hitelből, majd annak törlesztőrészleteit fizeti tovább. A terheken többféle módon is lehet könnyíteni: az alacsonyabb kamatok miatt vagy a törlesztőrészlet csökkenthető le a hátralévő futamidőre, vagy a futamidő lehet rövidebb, ha azonos marad a törlesztőrészlet. Ha pedig mind a törlesztő, mind a futamidő változatlan marad, akkor magasabb kölcsönösszeghez lehet hozzájutni. Lakáshitel kiváltására tavaly 3 233 szerződést kötöttek a KSH és a Bank360 statisztikái szerint, összesen mintegy 14 milliárd forint értékben. Ez a tavalyi 605 milliárd forint értékű 104 569 lakáshitel-szerződésnek alig a 3 százalékát jelenti. A személyi kölcsönök esetében - mivel szabadfelhasználású hitelről van szó - nem áll rendelkezésre ilyen statisztika, de Veres Patrik szerint ebben a kategóriában is csak elenyésző arányban váltják ki kedvezőbb konstrukcióval a korábbi, drágább hiteleket.

A visszafogott érdeklődés oka a pénzügyi tudatosság hiányán túl az is, hogy a banki hitelügyintézést az ügyfelek többsége egy kellemetlen procedúraként éli meg. Az MNB ugyan a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel programmal - nevéből következően is - igyekszik barátságosabbá tenni az eljárást – rövidebbek például a hitelbírálati, folyósítási határidők -, az adminisztráció azonban még így is bonyolultabb az ingatlanhiteleknél, mint az akár mobilon is igényelhető személyi kölcsönök esetében. Ennek fő oka, hogy egy újabb, hitelkiváltó jelzáloghitel felvételéhez is szükség van ingatlanfedezetre, illetve annak értékbecslésére. A jelzálogkölcsönöknél a legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy minden esetben legalább 20, de van, hogy 40 százaléknyi önerőt is le kell tenni az asztalra. Ez egy 10 millió forintos hitel esetében pedig 2-4 millió forintot jelent: ekkora összeg nem sok adósnak áll rendelkezésére.

A bankok ugyanakkor jellemzően nem gátjai a hitelkiváltásnak, hiszen nekik is érdekük, hogy jól fizető, problémamentes ügyfeleik legyenek – jegyezte meg Veres Patrik. Csak abban az esetben nem engedélyezheti a pénzintézet a hitelkiváltást, ha a kiváltandó hitellel 30 napnál régebbi elmaradása van az adósnak.

Ragaszkodunk a bankunkhoz Banki statisztikák szerint az ügyfelek 70 százaléka 10 éve váltott utoljára bankot, pedig ma már a bankok az egyszerűsített bankszámlaváltásnak köszönhetően elvégzik a szükséges teendőket az ügyfelek helyett. A bankváltás – vagy akár a bankon belüli bankszámlaváltás – megérné, hiszen a bankszámlák éves díjában akár 10-20 ezer forintos különbségek is lehetnek. A váltás persze nem mindig egyszerű, mert olykor a banki ügyintézők sem ismerik pontosan az általuk kínált termékek paramétereit, ezért egy ilyen procedúra előtt nem árt alaposan felkészülni. Általánosságban elmondható, hogy minél több mindent intéz az ügyfél online, annál kevesebbe kerül a bankszámla fenntartása, hiszen a banknak is kevesebb a költsége. Így spórolni lehet például, ha sms-értesítések helyett úgynevezett push üzeneteket kérünk a tranzakciókról, telefonos vagy banki ügyintéző helyett magunk végezzük internetbankon vagy applikáción keresztül az átutalásokat, és semmiképpen sem kérünk papíralapú egyenleg-értesítőket.







Varga Dóra