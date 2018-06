A fény és az árnyék kvintettje

A nemzetközi hírű cimbalomművész, Lukács Miklós vezette Cimbiózis kvintetté bővülve jelentette meg Lux et Umbra (Fény és árnyék) című lemezét. Az új „jazz-kamarazenei” produkcióról az alapítót és Klenyán Csaba klarinétművészt kérdeztük.

Lukács Miklós, a kortárszene és a jazz világában is kiemelkedő, rendkívül sokoldalú, 41 éves cimbalomművész 2013-ban hozta létre a Cimbiózist, amelynek ritmus-szekcióját azóta is Orbán György (bőgő) és Baló István (dob) alkotja. Trió-felállásban eddig két sikeres lemezük jelent meg a Fonó gondozásában; számos hazai és külföldi fesztiválon léptek színpadra. „Tavaly fogalmazódott meg bennem, hogy a Cimbiózis zenéjét szeretném rendhagyóvá tenni, a hangzás lehetőségeit még jobban kitágítani. Klenyán Csaba klarinétművész barátomat azért hívtam meg a zenekarba, mert nagyon nyitott muzsikus, sohasem stílusokban vagy műfajokban gondolkodik, s közel áll hozzá az improvizáció. Jankó Attila fagottművészt Csaba ajánlotta, bár mi is régóta ismerjük egymást, a konziban évfolyamtársak voltunk” – mondja Lukács Miklós.

Véleménye szerint az új lemezen (amit ugyancsak a Fonó adott ki) „Csaba és Attila nem is vendégek, hanem bizalmas társak, akikkel már az első próbákon megtaláltuk a közös nyelvet, tudunk együtt gondolkodni, szimbiózisban együtt zenélni.” A klasszikus és a kortárszene, valamint a jazz elemeiből így született meg hat kompozíció, amelyek – bár rengeteg teret hagynak a rögtönzésnek – szervesen egymásra épülnek, ciklussá állnak össze. A fény és árnyék tematikája miatt a lemez programzenei tartalmat is hordoz. „Orbán Gyurival és Baló Pistivel mindenképpen folytatjuk a Cimbiózis triót, vannak is konkrét meghívásaink, de közben szeretném, hogy mostantól ennek a klasszikus kamarazene felől közelítő kvintettnek is legyen önálló élete” – folytatja Miklós. Eddigi nagyobb koncertjeik (az Opus Jazz Clubban, a Magyar Rádió Márványtermében és a Fonóban) is igazolták, hogy ez a különleges hangszerösszeállítás és innovatív megközelítés vonzza a közönséget.

Klenyán Csaba Liszt-díjas klarinétművész régóta az európai kortárszenei szcéna meghatározó egyénisége; Kurtág György műveinek egyik legavatottabb előadója. „Őt hallgatva sohasem csupán az előadás technikai oldalára figyelünk fel, hanem magára a zenére, mert tévedhetetlen zeneisége, természetes ösztöne megóvja az öncélú virtuozitástól. Jó kezekben tudhatja darabját az a zeneszerző, akinek művét ő játssza” – írta róla Farkas Zoltán, a Muzsika főszerkesztője. Klenyán Csaba az elmúlt tizenöt évben sokat dolgozott együtt jazz-zenészekkel, köztük Szabados Györggyel, Szakcsi Lakatos Bélával, Oláh Kálmánnal, Balázs Elemérrel és az Új Dimenzió Műhellyel. „Nagyon szeretek improvizálni, de mindig az volt a vágyam, hogy legyenek témák, irányok, folyamatok is, amelyekhez kapcsolódhat a rögtönzés. Lukács Miki muzsikája pontosan ilyen; régóta játszunk is együtt, így boldogan vállaltam, hogy a kibővülő Cimbiózis tagja legyek. A Lux et Umbra a szó legnemesebb értelmében vett kamarazene, nehéz szólamokkal, markáns témafejekkel. Kortárs, népzene, cigányzene és jazz organikus egységben – nagyon büszke vagyok rá” – mondja Klenyán Csaba.

Charles Lloyd újra Budapesten Charles Lloyd FOTÓ: Jose Ignacio Unanue /AFP Lukács Miklós négy évvel ezelőtt kapott meghívást az amerikai szaxofonos legenda, a magyar tárogató iránt is lelkesedő Charles Lloyd zenekarába. A 80. születésnapját turnéval ünneplő Lloyd mostanában igen aktív: 2015-ben a patinás Blue Note kiadóhoz szerződött, ahol három év alatt három nagyszerű lemeze (Wild Man Dance, I Long To See You, Passin’ Thru) jelent meg. A Wild Man Dance-nek Lukács volt az egyik főszereplője. Most újra együtt játszanak: július 1-jén, vasárnap este a RAM Colosseumban, a Charles Lloyd & The Marvels koncertjén kettejük mellett az ugyancsak világsztár gitáros, Bill Frisell, valamint Greg Leisz (steel gitár), Reuben Rogers (basszusgitár) és Eric Harland (dob) lép színpadra.

Retkes Attila írása a Népszavának