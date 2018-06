Magyar tudós lett Al Gore tanácsadója

Öt év után ismét Európában tartja képzését az „Éghajlati Valóság” program. Az USA egykori alelnöke, a Nobel-díjas Al Gore ebből az alkalomból Dr. Ürge-Vorsatz Dianát, a Közép-Európai Egyetem (CEU) professzorát is felkérte, hogy vegyen részt a képzési programjának tudományos tanácsadó testületében – derül ki a Levegő Munkacsoport honlapján is olvasható közleményből.

Al Gore még 2000-ben indította útjára az „Éghajlati Valóság” előadássorozatot, melynek feldolgozásából készült a „Kellemetlen igazság” (An Inconvenient Truth) című Oscar-díjas dokumentumfilm. Ezen munkássága alapján 2007-ben az IPCC-vel megosztva nyerte el a Nobel-díjat, mivel a Nobel-bizottság szerint a film jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az éghajlatváltozás kérdése nagy nyilvánosságot kapjon.

A program eseményét Berlinben, június 25. és 27. között tartják, ahol Ürge-Vorsatz Diana segít előkészíteni a tudományos információkat, valamint szakmai kérdésekre is válaszol.

Ürge-Vorsatz a szintén Nobel-díjjal kitüntetett Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) egyik alelnöke, egyúttal a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének elnöke is.

„Az IPCC kutatói megállapították, hogy az éghajlatváltozás az élőlények harmadát közvetlenül fenyegeti és már ma hátrányosan befolyásolja egymilliárd ember életét” – mondta Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke, aki szintén részt vesz a berlini rendezvényen. „Kimutatták azt is, hogy az éghajlatvédelemre fordított kiadások sokszorosan megtérülnek. Ezt támasztják alá Ürge-Vorsatz Diana legújabb kutatási eredményei is, amely szerint a világ épületeinek korszerűsítése nemcsak jelentős mértékben hozzájárulhat az ambiciózus klímacélok eléréséhez, hanem nagy részük tisztán nyereséges is. Az ilyen beruházások a lakosság egészségi állapotát is javítják és fokozzák az energiabiztonságot” – tette hozzá.