Százmilliókat költenek a nemrég felújított Komjádira

Bár még egy év sem telt el azóta, hogy átadták a 2017-es vizes világbajnokságra 3,8 milliárd forintból felújított Császár-Komjádi Béla Sportuszodát, hamarosan újabb százmilliókért újítják fel a budapesti létesítményt – írja a 24.hu. Az épületre főként európai uniós forrásból összesen 312 millió forintot költenek majd, amiből energetikai korszerűsítést terveznek.

A portál kiemeli: a korszerűsítés során összesen 450 négyzetméternyi nyílászáró cseréjét is tervezik, ami azért különös, mert a tavalyi 3,8 milliárd forintos felújításra kiírt közbeszerzési eljárás egyik eleme a szükséges nyílászárók javítása, cseréje volt, amit ezek szerint nem sikerült maradéktalanul végrehajtani.

De érdekes az is, hogy az átadó ünnepségen Tarlós István főpolgármester úgy fogalmazott: a több mint negyven évvel ezelőtt átadott létesítményt most először újították fel teljes körűen, mindent a mai kornak megfelelő technikával modernizáltak. Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos pedig a TV2-n közölte, hogy „ezt most néhány évtizedig rendbe tettük. Negyven évig nem nyúltak hozzá, ez túlzás, ennél hamarabb kellett volna, ez most egy 20-30 évre biztos, hogy jó lesz.”

A kormányzati pályázati portálon elérhető több mint 300 millió forintos energetikai beruházás ismertetője viszont már részlegesen felújított létesítményként írja le a Császár-Komjádit, az uszoda egyes elemeit korszerűtlennek nevezi, egyes helyeken pedig a szigetelés hiányára is kitér.

A portál a Nemzeti Sportközpontokhoz fordult kérdéseivel, ahol azt közölték:

„A korábbi beruházás során a Császár-Komjádi Sportuszoda építészeti, részleges gépészeti felújítása valósult meg, a most elnyert támogatásból pedig a fűtési rendszer korszerűsítése valósulhat meg, ami 700.000 kW energia megtakarítást jelent évente. A tervezett beruházás keretében hőszivattyús rendszer beépítése, napelemes rendszer kialakítása, az uszoda homlokzatának hőszigetelése, az acél portálok valamint az uszodához kapcsolódó üzletek és szállásépület nyílászáróinak cseréje valósulhat meg. A munkálatok az uszoda működését érdemben nem fogják befolyásolni. A beruházás tervezése és ütemezése a támogatási szerződés megkötése után kezdődhet meg.”