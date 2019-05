Elküldik az MTK vezetőedzőjét

Az alapszakaszt megnyerő címvédő MOL-Pick Szeged és a Telekom Veszprém csütörtökön a bakonyi városban kezdi meg a férfibajnokság idei döntőjét.

Veszprém huszonhatodszor vagy Szeged negyedszer? – ez a férfi kézilabda-bajnokság aranycsatájának nagy kérdése röviden, amelyre a csütörtök 18 órától Veszprémben sorra kerülő első mérkőzés (tv: M4 Sport) még aligha ad választ.

Az eddigiek alapján egyébként ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy melyik csapat várja kedvezőbb helyzetből a visszavágóval vasárnap, Szegeden befejeződő párharcot. Bár ezúttal ennek aligha lesz jelentősége, mindenképpen a címvédő mellett szól, hogy tavaly a Veszprém Arénában – igaz, pályaválasztóként összeszedett előnyét megőrizve vereséggel – nyerte meg a bajnokságot, emellett az alapszakaszban egyszer már nyert a nagy rivális otthonában 32-27-re. Ritkán tapasztalható sorozatot produkálva a most zajló bajnoki idényben házigazdaként is a Szeged nyerte a hazai férfi kézilabdázás „klasszikusát” (25-23-ra), de a Magyar Kupa debreceni döntőjében sem lehetett legyőzni Juan Carlos Pastor vezetőedző tanítványait.

A Veszprém természetesen a vereségek ellenére sem az esélytelenek nyugalmával készül.

A hullámzó szezont produkáló gárda szeptemberben még Ljubomir Vranjes irányításával kezdte a bajnokságot, majd a megbízott edző, egyébként sportigazgató Gulyás István szerepvállalása után a vezetőség szerződtette David Davist. Mindez nyerő húzásnak bizonyult, hiszen a spanyol tréner munkája már a tavalyi év végén is érződött a csapaton, amely 2019 tavaszán már-már a korábbi önmagát idézve játszott, egy év kihagyás után bejutott például a Bajnokok Ligája június elején sorra kerülő négyes döntőjébe is. A Szegednek ez – története során először – a nagy esély ellenére sem sikerült az idén, ezért Veszprémben nyilván más hangulatban készülnek a kézilabdázók.

A Veszprém–Szeged rangadó ezen a héten néhány újdonság és kicsit valószínűleg a búcsúzkodás jegyében is telik majd. Magyar pályákon új lesz, hogy a játékvezetők munkáját a videó információs rendszer is segíti, emellett pedig a hazai szövetség döntése értelmében külföldi játékvezetői páros fújja a sípot Veszprémben és Szegeden is. Az első felvonáson dán bírók működnek közre.

A rangadó első felvonásának alaphangját biztosan megadja majd, hogy az idény végén visszavonuló Nagy László és Momir Ilic csütörtökön játszik utoljára Veszprémben, míg a hazai csapattól éppen Szegedre távozó 34 éves kapus, Mikler Roland vélhetően utolsó alkalommal védi a veszprémiek kapuját a Veszprém Arénában (a jobbátlövő sportigazgatóként, Ilic segédedzőként folytatja a munkát a klubnál). Már csak ezért is biztosak lehetünk abban, hogy a Telekom Veszprém játékosai mindent megtesznek majd azért, hogy visszahódítsák a bajnoki címet – igaz, ehhez nyilván a szegedieknek is lesz néhány szava.