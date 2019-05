Eltávozott a legenda - családja körében tért örök nyugovóra Niki Lauda

A háromszoros Forma–1-es világbajnok osztrák pilóta februárban töltötte be 70. életévét.

„Nincs konkrét halálok, ez egy hosszú folyamat volt, melynek ez lett a vége” – nyilatkozta Walter Klepetko, a bécsi Általános Kórház szakorvosa, aki múlt nyáron az életmentő műtétet is elvégezte az osztrákon. Niki Lauda kezdetben jól reagált a tüdőátültetésre, azonban az év végén újra influenzás lett, emiatt pedig ismét kórházba került.



Másfél hete egy zürichi klinikára vitték, ott dialízisen esett át, gépekre kötötték, volt, hogy lélegeztetni is kellett. Lauda kétszer, 1997-ben és 2005-ben is új vesét kapott, ez megnehezítette a gyógyszeres kezelését.

„Tudtam, hogy nincs jól, ennek ellenére igazi sokként ért a halálhíre”- nyilatkozta a Red Bull tanácsadójaként dolgozó, az 1970-es években szintén az F1-ben versenyző Helmut Marko, aki tartotta a kapcsolatot honfitársával. – Ez nagy csapás, nagyon nehéz most. A humort és az egyenességet tekintve nincs még egy olyan, mint ő. Nagyon kellemetlen ez most nekem, mert én vagyok az idősebb. Gyakran beszélgettünk a halálról és arról, hogy ki fog előbb elmenni és hasonlók. Ez az elnyúló, egyre nehezebbé váló gyengülés nem illett Lauda személyiségéhez, biztos vagyok benne, hogy nem is ezt akarta” – tette hozzá.

„Nagyon sajnáljuk és óriási veszteség érte az egész Forma-1-es világot, nagyon nagy űrt hagy maga után, hiszen ő valóban egy igazán meghatározó alakja volt a sorozatnak – mondta a Népszavának Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Ha valaki látta a filmet róla, akkor nyilvánvalóan kialakult róla egy kép. Valóban nagyon határozott, karakteres figura volt” – tette hozzá Gyulay, aki nemzetközi versenyeken többször találkozott Laudával, ám szoros személyes kontaktusba nem került az osztrák legendával.

„Gerstl Péterrel és Frank Tamással volt baráti viszonyban, akik szintén Ausztriában éltek. Laudának nagyon különleges kapcsolata volt a mogyoródi pályával is, a kezdetektől támogatta, hogy Magyarországon legyen Forma-1-es pálya, illetve azt a vezetéstechnikai centrumot is, amelyet Gerhard Berger (10-szeres futamgyőztes osztrák pilóta – szerk.) adott át. Minden Magyar Nagydíjon itt volt, programjainkon örömmel vett részt. Ő volt az, aki néhány éve hangsúlyozta, hogy ne változtassuk meg a pálya vonalvezetését, mert az úgy jó, ahogy van."

Gyulay szerint Lauda halálhíre nem fogja befolyásolni a Mercedes teljesítményét a hétvégi Monacói Nagydíjon, ugyanis az osztrák szakember már lassan egy éve nem volt aktívan jelen a csapat mellett, ráadásul a német istálló hihetetlenül profi. „Biztos vagyok benne, hogy minden csapat méltóképpen megemlékezik majd róla” – zárta szavait.

Laudát felesége, Birgit, valamint négy gyermeke, Maxt és Mia, továbbá az első házasságából született Lukas és Matthias gyászolja. A család közleményében azt írta: „Az utolsó tíz hónapban minden percben ott voltunk mellette. Együtt nevettünk és sírtunk, reménykedtünk és szenvedtünk, de végül Nikit elhagyta az ereje.”