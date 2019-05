EP-kampány – Átláthatóságban előznek a szlovákok

Szlovákiában euróra lebontva követhetők, hogy a pártok mennyit költenek az európai parlamenti választások kampányára.

A legnagyobb büdzsével ott is a kormánypárt rendelkezik, az Új Szó honlapján megjelent összeállítás szerint ugyanis a Smer május 20-ig 604 ezer eurót, vagyis 199 millió forintot fordított a választók meggyőzésére. (Ez ugyanakkor még mindig eltörpül a Fidesz „kormányzati tájékoztató kampányként” futó plakátkampánya mellett, amelyre tízmilliárdos nagyságrendben költenek.) Szlovákiában a második legtöbbet, 361 ezer eurót (mintegy 119 millió forintot) a nehezen meghatározható politikai profilú OLANO költ, a Kereszténydemokrata Párt 249 ezer eurót (nagyjából 82,1 millió forintot), míg a konzervatív-liberális SaS 228 ezer eurót (körülbelül 75,2 millió forintot) szánt a kampányra. Ehhez képest Magyarországon nincs átfogó összesítés arról, hogy melyik párt mennyi pénzt költ. Eddig egyedül az LMP tette lehetővé, hogy a választók folyamatosan, naprakészen nyomon kövessék, mennyit fordítottak a kampányra: eszerint eddig összesen 20,1 millió forintot költöttek.

A Népszava megkérdezte a pártokat, támogatnák-e a transzparens kampányszámlák bevezetését, valamint hogy terveik szerint vasárnapig mennyit költenek majd összesen. Lapzártánkig csak az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Momentum és a már említett LMP reagált, ezek a pártok – természetesen – mind azt írták, hogy támogatnák az átlátható számlák ötletét.

A költésekkel kapcsolatban a szocialisták azt válaszolták, hogy a párt kiadásai „biztosan 100 millió alatt maradnak a kampány végére”, pontosan pedig majd utólag számolnak el. Az MSZP-hez hasonlóan a Demokratikus Koalíció is az utólagos elszámolást hangsúlyozta, a Momentum tájékoztatása szerint pedig eddig mintegy 40 millió forintot költöttek az EP-kampányra. Fekete-Győr Andrásék azt ígérték, hogy a választások után két héttel, mikor minden kifizetésüket teljesítették, részletesen közlik majd az adatokat. Magyarországon egyébként a pártok nem kapnak közpénzt az európai parlamenti választási kampányra, így az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) sem keletkezik külön ellenőrzési kötelezettsége – mondta a Népszavának Horváth Bálint az ÁSZ szóvivője. Ennek megfelelően a pártok a 2019-es működési beszámolójukban térnek majd ki arra is, mennyit költöttek az EP-választások idején, de ezt nem kell tételesen bemutatniuk. A 2019-es működési beszámoló beadási határideje 2020. május 31., így legkorábban ezután ismerhetjük meg pontosabb számokat az idei kampányköltésekről, hacsak addig maguk az érintettek közzé nem teszik a részleteket.