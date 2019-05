Érd polgármestere levelet írt az első szavazóknak, hogy szavazzanak a Fideszre

Váratlan dolgok történhetnek, ha a hatóságok az ügy végére járnak: vagy fideszesek fognak bíróság elé állni, vagy szabadon plakátolhatnak majd villanyoszlopokra az ellenzéki pártok is.

Feljelentette az MSZP a Fideszt a kormánypárti kalózplakátok miatt, írja a 2 4.hu. Az elmúlt hetekben egyforma Fidesz-plakátok ezrei jelentek meg országszerte, a települések frekventáltabb részein a villany- és a lámpaoszlopokon. A Fidesz reklámcég közreműködése nélkül helyeztette ki a plakátokat; volt olyan település, ahol a fideszes polgármester saját kezűleg kötözte fel az oszlopra a hirdetőtáblákat, és az erről készült fotókat a Facebook-oldalán meg is osztotta.

Az már korábban kiderült, hogy elektromos közszolgáltató cégek, köztük az ELMŰ oszlopait országszerte bérlő reklámcég, a miniszterelnököt magánrepülőző Garancsi István érdekeltségébe tartozó ESMA az EP-választás kampányidőszakában hagyta, hogy a Fidesz használja az általa bérelt oszlopokat. Az MSZP ezért levélben érdeklődött az ELMŰ-nél, hogy mint tulajdonos, engedélyezi-e az ellenzéki párt számára is, hogy saját maga helyezze ki a plakátokat. Az ELMŰ a múlt héten hivatalos választ küldött: ebben arra figyelmeztetnek, hogy az erősáramú folyamatos feszültség miatt rendkívül veszélyes, az üzemvitelt is károsan befolyásoló dolog szakszerűtlenül akasztgatni a plakátokat a villanyoszlopokra, így ezt továbbra is csak az ESMA-nak engedik. Az MSZP szerint az ELMŰ hivatkozása arra utal, hogy