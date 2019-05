Eurószázezrekkel tömte ki egy korrupt belga politikus cégét a Miniszterelnökség és a Fidesz pártalapítványa

A Miniszterelnökség és a fideszes pártalapítvány összesen több mint 400 ezer eurót, vagyis cirka 130 millió forintot adott egy belga lobbista magáncégének a magyar adófizetők pénzéből.

A Miniszterelnökség 255 ezer, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány pedig 151 ezer eurót utalt 2013 és 2015 között a volt belga parlamenti képviselő, az azeri vesztegetési ügyben - Azerbajdzsán állítólag 2 millió eurót fizetett az Európa Tanács parlamenti közgyűlése egyes tagjainak, hogy jelentésükben kedvezőbb képet fessenek az országban fogva tartott politikai foglyok helyzetéről - kulcsszerepet játszó Stef Goris cégének - írja az Átlátszó . Az ET tavaly júliusban zárta ki 13 jelenlegi és volt tagját, akikkel szemben erős korrupciós gyanú merült fel az azeri kenőpénzek ügyében indult belső vizsgálat során. (A Kaszpi-tenger melletti ország feketekasszájából Magyarországra is érkeztek dollármilliók, amikor az Orbán-kormány szabadon engedte Ramil Safarovot, a baltás gyilkost.) A kizártak egyike Stef Goris, aki több cég mellett az azeri kenőpénz-botrány után felszámolt S.C. Services BVBA nevű cégnek is vezetője volt. A cégnek 2013 és 2015 között magyar megrendelői is akadtak: a Lázár János vezette Miniszterelnökség, valamint az emberi erőforrás miniszter Balog Zoltán irányította Fidesz-pártalapítvány, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. Az Átlátszó közérdekű adatigénylésben kérte ki a belga céggel kapcsolatos papírokat a minisztériumtól és az alapítványtól. Utóbbi elismerte, két szerződést kötöttek az S.C. Services BVBA-val, az egyikben jogi kutatómunkát rendeltek meg „a magyar alkotmányjogi szabályok összehasonlítása az EU szerződések jogi szabályozásával, más országok alkotmányjogi szabályozásával, és az Európa Tanács gyakorlatával” témában, a tanulmányt a pártalapítvány akkori igazgatójának, a ma a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, Gulyás Gergelynek kellett megküldeni. A másik szerződés „a magyar médiatörvény nemzetközi kontextusa és bizonyos uniós jogszabályok magyarországi implementációja” témában készült kutatómunkáról szólt, s ennek is Gulyás volt a témafelelőse. A Fidesz pártalapítványa előbbiért 90 750, utóbbiért 60 500 eurót, azaz – akkori áron – több mint 46 millió forintot fizetett. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány emellett 2017-ben – az azeri kenőpénz-botrány idején – 25 ezer eurós támogatási szerződést kötött a szintén Goris-hoz köthető, azóta felszámolt European Heritage NGO-val – utóbbiról azt állította az SZPMA, hogy végül nem használta fel a belga fél, hanem 2018-ban visszafizette a pénzt. Az oknyomozó portál megszerezte az ominózus tanulmányokat is, melyekről kiderült, túlnyomó részben szó szerinti idézetek a magyar jogi szabályozásból, illetve különböző európai intézmények a magyar szabályozással kapcsolatos kritikáiból, kisebb részük pedig a viták pontos tartalmának megértéséhez szükséges részleteket mellőzve veszi számba a magyar jogrendszert ért kritikákat, illetve az azokra adott kormányzati válaszokat, a másodikba ráadásul több részletet is átemeltek szó szerint az elsőből. Érdemi kutatás nincs a tanulmányokban, az Átlátszó jogásza szerint ráadásul hasonló jellegű összefoglaló anyagokat a magyar kormányzati apparátus is bőséggel készített, így érthetetlen, mi szüksége volt éppen ezekre a Fidesz pártalapítványának. A Miniszterelnökség nem válaszolt érdemben az Átlátszónak, mely így is megtudta: a minisztérium a citált időszakban 255 ezer eurót fizetett ki az S.C. Services-nek. A lap által kikért dokumentumokról a Miniszterelnökség azt állította, „nyilvánosan megismerhető adat” nem áll a rendelkezésükre az ügyben. Jogi szakértők szerint ez jelentheti azt is, hogy az S.C. Services és a Miniszterelnökség közötti szerződéseket államtitoknak minősítették. Az Átlátszó elérte viszont Stef Goris-t, aki annyit közölt, a szerződések bizalmasak, ezért nem mondhat róluk semmit.