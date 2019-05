Halálra gázoltak egy biciklist Gödön

A vádhatóság nem éri be egyetlen letöltendő büntetéssel, a támadókat pedig évekre kitiltaná minden nagyobb sportrendezvényről.

Súlyosbításért fellebbezett a ferencvárosi ügyészség a fradista fociszurkolók közötti verekedés, majd lincselés ügyében A Fővárosi Főügyészség szerint a vádhatóság hosszabb szabadságvesztéseket, további kilenc vádlott letöltendő börtöntbüntetésre ítélését kérik .Azt is szeretnék továbbá, hogy a bíróság másodfokon nem csak a Fradi-meccsektől, hanem minden, sportszövetség által szervezett rendezvénytől tiltsa el a vádlottakat. Egy személy esetében pedig párfogói felügyelő kirendelését indítványozták. Mint lapunk is beszámolt róla , a Pesti Kerületi Központi Bíróság a vádlottakat első fokon aljas indokból elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt bűnösnek mondta ki. A bíróság 17 vádlottat 10 hónaptól 1 év 10 hónapig terjedő, végrehajtásában kettő, valamint három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, egyikük pedig 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.

A felvételen szürke melegítőben(jobb sarok) , a vezérszurkoló látható

A vádirat szerint a vádlottak a "Ferencváros futballszurkolói közösség" tagjaiként vettek részt a Groupama Arénában 2017. november 4-i FTC-DVSC mérkőzésen, melynek szünetében egy körülbelül harminc-ötvenfős csoport tagjaként - miközben többen az arcukat különböző módon eltakarták - rátámadtak egy másik szurkolói csoport vezetőjére és egy tagjára. A sajtóban csak Bonyha becenéven emlegetett „előénekest” azért támadták meg, mert a régi ultrákkal ellentétben ő elfogadta a Fradi vénaszkenneres beléptetési módszerét, ezt pedig árulásnak érezték azok, akik a szkenner elutasítása miatt nem nézhetik élőben a meccseket. A bosszúra szomjas ultrák perceken keresztül ütötték-rúgták Bonyhát és ismerősét, a vezérszurkolót össze is taposták; a vezérszurkoló társa ismerőse könnyebb, a Bonyha súlyos sérüléseket szenvedett, esetében pedig fennállt a maradandó károsodás veszélye is. A lenti, sokkoló felvételen látható a támadás pillanata is, amikor a szurkolóvezér előbb kukákkal, később késsel hadonászva próbálja távol tartani ellenségeit.



Bár az ügyészségi közlemény erre nem tért ki, Bonyha támadás közben késsel vagy késekkel védekezett, és több támadót is lábon szúrt, miközben leteperték. A késelés miatt azonban nem kellett felelnie, mivel ezt a hatóságok önvédelemként kezelték – és az sem volt érdekes, hogy miért vitt magával fegyvert a meccsre.