Jelképes energiatámogatás érkezik

Egyelőre nem függesztették fel a szerda délelőtt tízkor megnyitott országos gázkonvektorcsere-támogatási programot. Az illetékes innovációs és technológiai tárca kétmilliárdos kerettel nyitotta újra a két éve meghirdetett lakossági pályázatot. Most a költségek legfeljebb 60 százalékának megtérítésére, lakásonként maximum 750 ezer forintra lehetett jelentkezni, ezúttal országosan egységes (az eredetileg tervezettnél két nappal későbbi) kezdő időponttól, bár térségenként eltérő kerettel és így – várhatóan – különböző lezárási időponttal is. A rendelkezésre álló forrás lemerülésére utaló felfüggesztés elmaradása annak tükrében fura, hogy a 2017-es, másfélmilliárdos keretű kiírás során több térségben csupán néhány órát élt a lehetőség. Habár akkor a támogatási arány 80 százalékra rúgott, Czabarka Mihály, a pályázati tanácsadással foglalkozó Projecdoctor Kft. ügyvezetője értékelése szerint a kiírás új feltételei, illetve a kínálat, a jogszabályi környezet és az árak változását is figyelembe véve az átalakítás most is a két évvel ezelőttihez hasonló mértékű, átlagosan közel 400 ezer forint önrészt igényel. Ennek megfelelően az érdeklődésben sem tapasztalt visszaesést. Felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy míg az illetékes tárca a kéménybélelést is az elszámolható beruházások közé sorolja, kéményre kötött konvektor nincs és ilyen berendezés sem kapható. (Hallott olyan hangokat is, hogy feketén olcsóbban hozható ki az átalakítás, mint törvényesen, az állami támogatást igénybe véve.) Százezres költségcsökkentő tételnek számít a készülékcsere egyszerűsített gázszolgáltatói ügyvitele is. A pályázat beadására szolgáló konvektor2019.nfsi.hu oldal a korábbiaknál gördülékenyebben működött, bár félreértésekre adhat okot, hogy az elvben öt napon belül csatolandó, nagy méretű dokumentumokat a rendszer csak öt napon túl engedi feltölteni. A Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. üdvözöl minden takarékosságot célzó kormányzati kezdeményezést, de a kétmilliárdos keret önmagában jelképes – fogalmazott megkeresésünkre Szalai Gabriella ügyvezető. E forrás az elavult hazai konvektorok milliós számához képest csak néhány ezer cseréjét fedezi - tette hozzá. Vonatkozó kérdéseinkre a szaktárcától lapzártánkig nem kaptunk választ, ám – legalábbis weboldaluk tegnap esti állapota alapján – a pálya egyelőre mindenki számára nyitott.