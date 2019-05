Kampány másként: Európában többségben a pozitív üzenet

Ha távozik a Néppártból, a magyar kormányfő lehet az európai szélsőjobb egyesítője, állítja Cas Mudde politológus.

Egy előadásában azt mondta, hogy a populisták két részre osztják a társadalmat: jó emberekre és korrupt elitre. A nemzetet etnikailag leszűkítőket, pedig idegengyűlölő nacionalistáknak nevezte. Orbán Viktor mennyire felel meg a leírásnak? Orbán Viktor populista, radikális jobboldali politikus. Matteo Salvini felbukkanásáig ő volt ennek az irányzatnak a nem hivatalos vezetője, anélkül hogy a pártja helyet foglalt volna az Európai Parlament szélsőjobboldali Nemzetek és Szabadság (ENF) frakciójában. Ennek a politikai csoportnak a vezetői gyakran Orbánra hivatkozva fogalmazták meg a tennivalókat. Most, hogy eltávolodott az Európai Néppárttól, de még nem kötelezte el magát az ENF mellett, ráadásul megjelent Salvini, aki egy jóval nagyobb ország belügyminisztere, Orbán csillaga egy kicsit elhalványulni látszik. Még mindig szeretik őt, de már nem az a személyiség, aki mindent el tud érni. Két éve még majdhogynem felülkerekedett Merkelen, most viszont küzd, hogy megmaradjon a Fidesz tagsága az Európai Néppártban (EPP). Ha végül távozna onnan, ő egyedül lenne képes egyesíteni az európai szélsőjobbot. Orbán lehetne a híd Salvini és a lengyel Jaroslaw Kaczynski között.

Miért? Mindenekelőtt azért, mert Orbán nagyon okos politikus, aki jobban ismeri az Európai Uniót, mint bárki más. Kaczynski nem mozdul ki Lengyelországból, fogalma sincs az EU működéséről. A szélsőjobboldaliak úgy tekintenek Orbánra, mint egy közülük való politikusra, aki azonban képes a mérsékelt középen, a fősodorban is játszani. Ráadásul tekintélye is van, mert egy teljes országot az ellenőrzése alatt tart, nem úgy, mint az, aki csak egy koalíciós kormány belügyminisztere. Megvan a hatalma és a tapasztalata ahhoz, hogy egyesítse a radikális jobboldali erőket. Ugyanakkor Orbán egy évtizede nem volt olyan rossz politikai helyzetben, mint most.

Mire alapozza ezt a véleményét? A saját pártcsaládjának elege van belőle. De a meccs még nincs lefutva. Ha az EPP valamilyen oknál fogva nem nyer elég nagyot az európai parlamenti választásokon, és emiatt a szocialisták megszorongatják, akkor a Fideszt nem kizárni fogja, hanem helyreállítani a tagságát. Az EPP ugyanis mindent meg fog tenni, hogy a parlament legnagyobb pártja maradjon. És ha úgy látja, hogy ehhez Orbánék szavazataira lesz szüksége, akkor igen, vissza fogja emelni őket a soraiba. De ennek az lesz a következménye, hogy a párttagság legalább egyharmada utálni fogja a Fideszt. Orbán európai vonzereje megcsappant.



Magyarországon mégis minden előrejelzés a kormánypártok győzelmét jósolja az EP-választásokon. Mivel magyarázza ezt? Nem megkerülhető az ellenzék felelőssége. Több pártra szakadtak, állandóak közöttük a harcok. Emellett az egész rendszer a Fidesznek kedvez. És Orbán népszerű, mert alacsonyak az elvárások, meg támogatást is osztogat, törődik a vidékkel.



Tegyük hozzá a félelemkeltést, az uszítást a migránsok és Soros ellen. Ne szépítsük a dolgot: Magyarországon komoly probléma az antiszemitizmus. Mindig is az volt. Más országoktól eltérően, önöknél ez nem függ az iskolázottságtól. A felsőfokú végzettségűek között is szép számmal akadnak antiszemiták. Minden magyar tudja, hogy Soros György zsidó, nem kell azt külön hangsúlyozni. De a kutatások azt bizonyítják, hogy a magyarokat nem nagyon érdekli Soros. Ottani kollégáim szerint a legutóbbi választáson nem a bevándorlás, hanem inkább gazdasági, társadalmi ügyek döntöttek a Fidesz javára. Egy szerény körülmények között élő vidéki családnak igenis számít, ha az államtól kap mondjuk 400 euró támogatást. Ezért Orbánt jobbnak tartja, mint a többieket. Ha egy másik pártra szavazna, nemet mondana a tekintélyelvűségre, viszont nem lenne 400 eurója… Szerintem a Fidesz elsősorban arra használta a félelemkeltést, hogy alávágjon a Jobbiknak.



A Fidesz úttörő szerepet játszott a populizmus európai elterjedésében? Magyarország az első ország, ahol a radikális jobboldal foglyul ejtette az államot. Mégpedig azért, mert nagyon kevés egypárti kormány van a világon. Ráadásul a magyar politikai rendszer egyszerű: egykamarás parlamentjük van és egy rendkívül aránytalan választási rendszerük van, amely alkotmányos többséget eredményezhet. Így könnyű megragadni a hatalmat. Orbán pedig ügyes politikus, évekig volt az EPP alelnöke, pontosan tudja, hogy ki mit csinál. Tisztában volt vele, hogy bármit megtehet otthon, amíg Brüsszelben az Európai Néppárttal együtt szavaz. Aztán hazamegy, és azt mondja: Brüsszel rossz. Otthon ugyanis senki sem tudja, hogyan szavazott Brüsszelben. Orbán ezt a játékot játszotta, és meg kell hagyni, okosan.

Ön szerint Orbán túljárhat a Néppárt eszén? Úgy vélem, ez a játék a végéhez közeledik. Orbán hatalma Joseph Daulhoz (az EPP elnöke — a szerk.) és Manfred Weberhez (az EPP vezető jelöltje — a szerk.) kötődik, és most mindkét politikus nagy nyomás alatt van. De a kulcsszereplő Németország. Az a kérdés, hogy a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer erősebb vezető lesz-e, mint Merkel. Merkel mindig húzta az időt, elsősorban a CDU testvérpártja, a Fidesszel szimpatizáló CSU miatt. Van rá esély, hogy AKK nem ezt fogja tenni.