Kelet-európai migránsoktól fuldoklik Boston

Nem tartják tiszteletben a helyi kultúrát, és elveszik a munkánkat – ezt tartják a bostoniak a keletről érkező bevándorlókról.

Elárasztották a migránsok Bostont, a város lakosságának már 28 százalékát ők teszik ki. Csakhogy ezek az ők mi mi vagyunk, a kelet-európaiak, akik elvették az angolok munkáját és félnek tőlük – derül ki az Index videóriportjából. A lap Anglia legbrexitesebb városában az EP-választás előtt, és több helyi lakost is megszólaltattak.

Többek között egy hoteltulajdonos, Lorraine Ladner nyilatkozott a portálnak: az asszony arról beszélt, hogy a városban angol állampolgárként már nagyon nehezen kapni munkát.

Nincs nyári és mezőgazdasági munka angol állampolgároknak, mert a munkáltató ügynökségeket kelet-európaiak vezetik.”

- mondta a nő, aki szerint a bevándorlók áradatát még elviselnék, azt viszont nem tudják elfogadni, hogy a migránsok a közösségi értékeket sem tartják tiszteletben. A városban fél év alatt hat gyilkosság is történt a bevándorlók között, a bostoniak pedig inkább nem avatkoznak az ügyeikbe, mert a keleti-európaiak „,messzebbre mennének” a válasszal, mint a helyi lakosság. A rendőrségnek nincs elég embere a helyzet kezelésére, mivel - mondják az itt élők – nem kapnak elég forrást az államtól

Az újság megszólaltatott egy városi vendéglőtulajdonost Robert Hanckokot, aki a térfoglalás példájaként azt hozta fel, hogy egy helyi agrárcégnek 2003 előtt még 52 angol dolgozója volt, ma már viszont csak kettő ilyen van. Egy helyi fodrász, Rashid hozzátette, a bevándorlók akkor is részesülnek a szociális juttatásokból., amikor nincsenek is az Egyesült Királyságban – és ez is a visszaélés egyik formája.

A megszólaltatottak hangsúlyozzák, nem rasszisták, csak magával a jelenséggel van gondjuk

– többségük pedig azzal is egyetértett, hogy Angliának ki kell lépnie az EU-ból, mert az állam többet fizet be az uniós kasszába, mint amennyit visszakap onnan.