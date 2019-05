Kétszáz varrónőt tesznek utcára Dombóváron

Már több mint 5 millió magyar vásárolt legalább egyszer az online boltokból, többségük pedig már elutasítja a készpénzes fizetést.

A felnőtt magyar internetezők 91 százaléka, azaz közel 5,4 millió ember legalább egyszer vásárolt már az interneten keresztül az elmúlt egy évben. Két év alatt így az online vásárlók tábora 800 ezerrel bővült – derült ki az eNET áprilisi kutatásából. Ez azt is jelenti, hogy az online vásárlók számának emelkedése várhatóan lassulni fog, hiszen ezt a létszámot már nehéz tovább növelni. A jövőben az e-kereskedelem bővülése ezért inkább attól függ majd, hogy a webshopok milyen gyakori és milyen összegű vásárlásra tudják rábírni vevőiket. Ami a vásárlás gyakoriságát illeti: az online vásárlók már most is igen aktívak: 78 százalékuk legalább negyedévente szokott webáruházakból vásárolni. A többség 6-8 vagy még többféle kategóriába tartozó terméket vásárol, amelyek közül a legnépszerűbbek a mobiltelefonok, a ruházat és a játék, ajándék. A szolgáltatások közül – amelyeket a netes vásárlók 86 százaléka vásárolt már online –, egyértelműen kiemelkedik a szállásfoglalás. A vásárlás módjában az elmúlt két évben jelentős változás történt, ugyanis egyre többen vásárolnak mobiltelefonról és egyre inkább teret nyer a készpénzmentes fizetés. Bár internetes vásárlás esetén a leggyakrabban használt eszköz továbbra is a laptop és az asztali számítógép, az okostelefonokon keresztül rendelők aránya 2017 májusa óta 30 százalékról 48 százalékra nőtt. A korábbi években nagyjából egyenlő arányt képviseltek a készpénzmentes, a készpénzes és a mindkét fizetési módot preferálók. Mára azonban megváltozott a helyzet. A készpénzmentes fizetési módokat preferálók egyértelműen többségbe kerültek a készpénzzel fizetőkkel szemben - 51, illetve 19 százalék -, míg a mindkét típusú fizetési módra nyitottak aránya változatlanul nagyjából 30 százalék. A futároknál is elérhető kártyás fizetés terjedésével a készpénzes utánvét mellett a futárnál történő bankkártyás fizetés is egyre népszerűbb.