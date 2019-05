Kovalik-díj Vekerdy Tamásnak

Vekerdy Tamás író, pszichológus kapta az idén az egykori rádiós szerkesztőről, Kovalik Mártáról elnevezett díjat.

A szerda esti ünnepségen az egyik alapító, a Rádió Bézs főszerkesztője, Fodor János azt emelte ki, hogy ezt az elismerést jó és tisztességes embereknek adják. Olyanoknak tehát, mint a most 84. évét taposó, napjaink oktatásában és pedagógiájában is meghatározó szerepet vállaló Vekerdy. Fodor János lapunknak elmondta, hogy a New Yorkban élő, most 88 éves Szaday Zoltánnal együtt vándordíjat hoztak létre. Ezért is adta át az idei díjazottnak a műalkotást a tavalyi „győztes”, Bojár Gábor fizikus, vállalkozó. Ám számára is meglepetést jelentett, hogy egy támogató jóvoltából a díj mégsem „vándorol”, hiszen aki megkapja, meg is őrizheti Formanek Zsuzsa üvegtervező iparművész és Bedécs Kristóf ötvösművész alkotását.



Ami pedig a névadót, Kovalik Mártát illeti: a díj alapítói úgy tartják, a két éve elhunyt aranytollas és Pulitzer-emlékdíjas újságíró példát állított az utókor elé. Szabad ember volt, s az igazságot kereste mindig. Legendás szókimondása és tisztessége miatt megérdemli, hogy sokáig emlékezzenek rá. Majdnem hatvan évig dolgozott a valaha szebb napokat látott és akkor még közszolgálatinak számító Magyar Rádióban. Alkotótársával, Hegyi Imrével készített tényfeltáró sorozatuk, a Húszas stúdió iskolát teremtett.