Lebukott, eltiltották az olimpiai ezüstérmest

Huszonhat év profi pályafutás után saját hivatalos honlapján jelentette be visszavonulását a Haladás labdarúgócsapatának 108-szoros válogatott kapusa, Király Gábor.

"Köszönöm a labdarúgásnak, hogy mindenre megtanított és általa jobb ember lehettem - írta honlapján a 43 éves hálóőr. - Minden nap becsülettel készültem, mindig a maximumra törekedtem és alázatosan alkalmazkodtam minden feladathoz. Köszönöm a családnak és a barátoknak, hogy mindig mellettem álltak és támogattak! Nélkülük nem sikerült volna ez a csodálatos utazás, amely 26 évig tartott.” Király első profi szerződését 1993-ban írta alá a Haladással, 1997-ben szerződött a Hertha BSC-hez, a berlini együttesben 252 találkozón védett. A következő állomás Anglia volt, 2004-től előbb a Crystal Palace kapusa lett, ahonnan a West Hamnek és az Aston Villának is kölcsönadták, 2007 és 2009 között az angol másodosztályú Burnely kapusa volt, majd újra Németországba szerződött, 2009-től 2014-ig az 1860 Münchent erősítette, ahonnan újra Londonba, a Fulhamhez szerződött. Az elmúlt négy évben a Haladás kapusa volt, de a múlt hétvégén befejeződött szezonban a csapat kiesett a másodosztályba. A nemzeti együttesben magyar csúcsot jelentő 108 alkalommal jutott szóhoz, a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon bravúros védésekkel járult hozzá, hogy a válogatott csoportelsőként jutott be a nyolcaddöntőbe. Mindig szürke mackó alsóban védett, a német sajtó pizsamás kapusnak is nevezte. Egy nagy egyéniséggel lesz szegényebb a magyar futball.