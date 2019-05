Orbán üzent Merkelnek, élesen bírálta Webert, a magyar sajtó szabadságát bizonygatta a Bild Zeitungban

Hiába költi a legtöbbet hirdetésekre a közösségi oldalon is a kormánypárt, nem ők a legnépszerűbbek.

Nem vonatkozik semmilyen kiadásokkal kapcsolatos korlátozás az Európai Uniós választásra, így a pártok annyi forrást használnak a kampányra, amennyit tudnak, vagy akarnak. Az eddig is egyértelmű volt, hogy a kormánypártoknak több plakátjuk, tévé és rádió reklámjuk, valamint humán erőforrásuk van, mint az ellenzéknek, de a Facebook által közzétett adatokból az is kiderült: a közösségi médiában is jóval nagyobb forrásból gazdálkodhat a Fidesz. A kormánypárt ugyanis több mint 34 millió forintot fordított május 21-ig a különböző posztok és videók reklámozására, miközben az ellenzéki oldalon legtöbbet költő Jobbik csak 17 millió forintot szánt erre a célra. A Fidesz az utolsó heti mozgósításának is szerves részét képezik a különböző Facebook-kampányok, az elmúlt hét napban ugyanis az eddigi kiadások nagyobb részét, 15 millió forintot költöttek. A Jobbik 17 milliós Facebook-számlája azért is meglepő, mert az ellenzéki párt korábban azt közölte lapunkkal: a tetemes számvevőszéki bírság miatt 5-10 millió forintból kell megoldaniuk a választók meggyőzését. (Ezzel kapcsolatos kérdéseinkre a párt nem reagált.) A Facebook adatai szerint az MSZP csaknem tízmillió forintot költött, a Momentum majdnem nyolc, míg az LMP öt millió forintot. A Demokratikus Koalíció – bár a legnagyobb büdzsével rendelkezett saját bevallásuk szerint, 150 millió forintot fordítanak a kampányra –, a Facebookon csupán 3 milliót használt fel a Facebook-hirdetésekre. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt – amely az egyik legnépszerűbb a közösségi oldalon – eddig csak valamivel több mint 60 ezer forintot költött. László Róbert, a Political Capital választási szakértője lapunknak elmondta, a hazai hírfogyasztási szokásokban egyre fontosabb szerepet tölt be a Facebook, főleg a fiatalabb korosztály számára. Emiatt a pártok számára is lényeges, hogy elérjék ezeket a potenciális szavazói csoportjaikat. Az elérés lehet fizetett hirdetéseken keresztül, vagy organikusan. Előbbinél – magyarázta László Róbert – egész pontosan be lehet állítani, hogy mely Facebook-felhasználóknál jelenjen meg a hirdetés. A szakértő példaként a szocialista Bangóné Borbély Ildikó emlékezetes "patkányozós" kijelentésére adott Fidesz-reakciót hozta. Csak ezt egymillió forintért hirdette a kormánypárt a Facebookon, és ezzel elérték, hogy bő egymillió felhasználó hírfolyamában jelent meg a Fidesz üzenete. A szakértő szerint a Facebook-hirdetéseknek nem feltétlenül az a célja, hogy növelje az adott oldal kedvelőinek a számát. – Főleg a kampány idején inkább az az elsődleges szempont, hogy a párt üzenetei eljussanak a megfelelő célcsoporthoz – fogalmazott László Róbert, hozzátéve: emiatt a hirdetési költések eredményességét nem lehet pusztán az alapján megítélni, hogy mennyivel nőtt a hirdető oldal kedvelőinek a létszáma. Továbbá, azok, akik kedvelik egy párt Facebook-oldalát, nem biztos, hogy arra a pártra is szavaznának. Ez sokkal inkább egyfajta szimpátiát jelez a párt felé, sőt, sokan csak tájékozódási céllal lájkolnak pártokat. Az MSZP arra a kérdésünkre, hogy kiket akarnak legjobban megszólítani a Facebookon azt válaszolta, hogy a célcsoportokat erre szakosodott kollégáik választják ki. – Elsősorban fővárosi és vidéki eseményeket hirdetünk, célzottan azokba a régiókba, ahol az események szerveződnek. Nincs kőbe vésett hirdetési célközönség, minden tartalmat oda célzunk, ahol az érdekes lehet – mondták. Erre rímelve mi is színes palettával találkoztunk: a Momentum például a Wizz Air repülőtársaság kedvelőit célozta meg, de sokan egy-egy nem kormánypárti sajtótermék közösségét szeretnék elérni. Egymás támogatóinak „lerablása” is lehetséges. Arra ugyanis az Azonnali hívta fel a figyelmet, hogy a Momentum például az LMP iránt érdeklődőket is megcélozta.