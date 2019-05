Óriási többséggel kormányozhatnak tovább az indiai populisták

A választási hagyományoknak megfelelően csütörtökön járulnak az urnák elé a nagy-britanniai szavazók, hogy részt vegyenek az utolsó pillanatban kiírt európai parlamenti vokson. Az EU-ból való kilépésről döntő népszavazás után három évvel megalázónak tekintett állampolgári kötelesség jelentősége eltörpül azonban a mindezért felelős kormányfő tekintélyének összeomlása mellett.

Theresa May csütörtökön még a Downing Street 10.-ből indulhatott el választókörzetébe, de kulcsát bármikor elvehetik tőle, hiszen a Konzervatív Pártban felgyülemlett ellenállás után immár saját kabinetje is egyre nyíltabban megvonja tőle a támogatás. A kormányfő legutóbbi kísérlete a Brexit-törvény parlamenti elfogadtatására, a munkáspárti voksok megnyerése érdekében tett elvtelen engedmények nyomán szerda este lemondott Andrea Leadsom, a parlamenti ügymenetért felelős miniszter. Búcsúlevelében részletesen kitért mindazokra a jelenségekre, amelyek lehetetlenné tették a kormány működését, a Brexit-folyamat felelősségteljes kezelését. A kormányfői tisztséget korábban maga is megcélzó politikus leginkább a második népszavazás lehetőségének felvetését kifogásolja. Az utolsó bekezdésben hangsúlyozza, hogy „nagyra tartja a kormányfő tisztességét, elkötelezettségét és kitartását”, mégis felszólítja: „az ország, a kormány és a Konzervatív Párt érdekében hozza meg a helyes döntést”, azaz nyújtsa be lemondási kérelmét. May 2016-os kormányra kerülése óta Andrea Leadsom a 36. miniszter, aki önként távozik hivatalából, mert nem tud azonosulni a tory vezető politikai irányvonalával, főleg annak következetlenségével. A miniszterelnök asszonnyal szembeni nyílt rebellió mindenki számára látható volt, amikor a legutóbbi parlamenti interpellációk során magára maradt az első padsorban, a frakció számos tagja hiányzott, illetve kínosabb kérdéseket tett fel May-nek, mint a színjátékot viszonylagos csendben élvező ellenzék. A csütörtöki brit lapok közül több is egy megtörtnek látszó, könnyekkel küzdő kormányfő fotóját közli. Ez kísértetiesen emlékeztet a Margaret Thatcher 1990-es megbuktatása és a Downing Street 10.-ből való kiköltözése után készült legendás felvételre. A konzervatív kormányfők kinevezéséért felelős 1922-es Bizottság egyelőre nem változtatta meg szabályait, így nincs mód újabb bizalmatlansági indítvány benyújtására Theresa May-jel szemben. Pénteken azonban újabb megbeszélés várható a grémiumot irányító Sir Graham Brady és a kormányfő között, aki mindeközben rezidenciájába bezárkózva kerüli a kabinet tagjaival való találkozást. Közben az is kiderült, június elején nem szavaz a parlament a Brexit-megállapodásról, miután pártja többségét sem tudta még maga mellé állítani a kormányfő. A Sky News idézi az alsóház Külügyi Bizottságának elnökét, a mindeddig lojálisnak számító Tom Tugendhatot, aki a hírcsatornának adott interjújában kijelentette: „Egyszerűen nem bízom meg benne többé”.