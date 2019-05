Rogánék késlekedése miatt álltak le a műegyetem informatikai beszerzései

Látszólag ártalmatlan, közérdekű felhívást tett közzé Facebook-oldalán Budapest XXII. kerületének fideszes polgármestere, Karsay Ferenc, a valóságban azonban nagyon úgy tűnik, egy kormányközeli cégre bízza a kerület lakosainak személyes adatait, írja a 444.hu . A polgármester Facebook-bejegyzésében azt taglalja: többen is jelezték az önkormányzatnál, hogy nem kapják meg Budafok-Tétény önkormányzati lapját, a Városházi Híradót. A kerület lakosait arra kéri, töltsenek ki egy kérdőívet, hogy közösen orvosolni tudják a helyzetet. Felhívásában többek között az szerepel: "Amennyiben Ön nem kapja meg, akkor most lehetősége van feliratkozni a Városházi Híradóra, ha megadja az adatait!". A posztban linkeli is a kérdőívet, melynek végén - ahogy azt a jogszabály előírja - elolvasható az adatkezelési tájékoztató, hogy mielőtt a kitöltő megosztja személyes adatait valakivel, pontos képet kaphasson arról, mire is használják majd azokat. Ezeket a hosszú dokumentumokat tudhatóan elég kevesen olvassák el, és ez esetben az egyszerű állampolgár joggal feltételezheti, hogy adatait az önkormányzat, illetve az önkormányzati lap kezeli. Ha valaki kicsit alaposabb, illetve érzékenyebb személyes adataira, és korábban már elolvasta az önkormányzat honlapján található adatvédelmi tájékoztatót, joggal gondolhatja, hogy az abban írtak erre a kérdőívre is érvényesek lehetnek. Azonban rosszul gondolja. Ezúttal ugyanis a személyes adatok kezelői között nemcsak az önkormányzat van feltüntetve, hanem egy TBD Hungary Kft nevű cég is. Ráadásul honlapként nem a kerületi önkormányzat honlapja, hanem a polgármester, Karsay Ferenc oldala van megadva. A TBD Hungary egyébként szerepel egy másik adatvédelmi tájékoztatóban is adatkezelőként, márpedig Karsay Ferenc honlapján. Fotó: Karsay Ferenc/Facebook A TBD Hungary neve nem sokaknak lehet ismerős, de a nyilvánosan elérhető céginformációk szerint egészen tavaly év végéig Diabetic Living Hungary néven adott ki cukorbetegeknek szóló magazint. Tulajdonosa a kormány korábbi egyik kedvenc PR-osa, ejtése előtt a többek közt a sorosozó plakátokkal nagyot kaszáló Csetényi Csaba, akit korábban a médiapiac Habony Árpádjaként, illetve Rogán Antal szomszédjaként emlegettek. Tavaly év végéig szintén tulajdonos volt a cégben a HGY Invest Kft, Csetényi fő üzlettársa, Krskó Tibor cége, melyből Csetényi 2015 legelején szállt ki. A TBD Hungary az elmúlt három évben nem csak tulajdonost, de profilt is váltott, piac- és közvélemény-kutatással csak idén február óta foglalkoznak.