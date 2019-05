Romániában az államfőt is simán letiltja a helyi médiatanács

A Brexit után az emberek nem kérnek semmilyen kiugrásból.

A ma kezdődő európai választáson a populista pártok arra törekszenek, hogy megerősödjenek, amire van is esélyük. Utána belülről akarják aláásni az uniót, írja a The Wall Street Journal . Márpedig az nagyobb rombolással fenyeget, mint a Brexit. Mindenesetre úgy néz ki, hogy a nagy pártoknak együtt kell élniük az engedetlen lázadókkal, akik feltehetőleg több kérdésben is szembe fognak fordulni a közös politikával. Azaz nehezebb lesz elmélyíteni az integrációt, mind az intézményeken belüli, mind a Rómából, Budapestről és Varsóból jelentkező ellenállás miatt. Továbbá akadályokban ütközik majd bizonyos szabályok betartatása. Emiatt azután Európa előreláthatólag nem tud hatékonyan reagálni a külpolitikai kihívásokra sem. Viszont a brit kilépés következménye, hogy az európai lakosságnak csupán egy kis része szeretné követni London példáját. Ezért az EU-ellenes pártoknak valami újat kellett kitalálniuk, hogy támadják a brüsszeli elitet és annak politikáját, de ne forszírozzák a tagság felmondását. A nagy pártok várhatóan megőrzik az egyértelmű többséget, de jó pár helyet veszítenek és még töredezettebbek lesznek. Az euroszkeptikus erők akár a mandátumok egyharmadát is elvihetik. Emiatt 3-4 nagy pártcsaládnak kell összefognia a többség érdekében, ám ez még inkább megnehezíti a döntéshozatalt. Viszont a nacionalisták törekvéseit akadályozzák a saját ellentéteik. Úgy néz ki, hogy a jövőben is több frakcióhoz tartoznak majd, nem tudnak egyesülni. Azon kívül pl. a Liga EU-ellenessége csitult, amióta a párt bekerült a kormányba. Salvini azóta a migrációra összpontosít. Magyarország és Lengyelország kapcsán az uniónak gondjai vannak a liberális demokrácia fenntartásával.