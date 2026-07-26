A szlovén világbajnok kerékpáros mostani teljesítményével csatlakozott az örökranglista élén állókhoz.
Ha már egyszer nagy nehezen bejutott a női teniszezők 4,9 millió dollár összdíjazású szingapúri WTA-vb-jének vasárnapi döntőjébe, akkor ragyogó játékkal meg is nyerte azt. Így immár ötszörös világbajnoknak vallhatja magát az amerikai Serena Williams. A fináléban azt a Simona Halepet verte simán, aki a csoportmeccseken "leütötte őt a pályáról".
Ha valaki egy pillanatra is kételkedett abban, hogy Hosszú Katinka jelenleg a világ talán legjobb formában lévő úszónője, az csattanós választ kapott az elmúlt héten. IronKatka előbb Hongkongban, majd utána Moszkvában tarolta le a mezőnyt, és immár 105 világkupa-győzelemnél jár, amivel az örökrangsorban utolérte az éllovas szlovák Martina Moravcovát.