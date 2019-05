Timmermans pártja nyerheti az EP-választást Hollandiában

Megbocsájthatatlannak tartja az amerikai pilóták szakszervezete a Boeing válaszát a két fatális balesetre, azt állítják, nem történtek volna meg, ha a cég hallgat a pilótákra.

Az elmúlt hetekben mind a Boeing vezérigazgatója, mind a Szövetségi Repülési Hatóság (FAA) azt jelezte, részben a pilóták is hibáztathatók a 787 MAX 8-asok baleseteiért. Dennis Tajer a pilóták szakszervezetének szóvivője azonban rámutatott, hogy ők már a céggel történt 2018 novemberi találkozón kifejtették aggodalmaikat a szoftverrel kapcsolatban, hetekkel azután, hogy az indonéz gép a tengerbe zuhant. Ha komolyan vették volna felvetéseiket, az etióp gép tragédiája megelőzhető lett volna. (Tavaly év végén az indonéziai Lion Air Boeing 737 MAX gépe zuhant le, 189 ember életét követelve, míg idén márciusban az etióp légitársaság szintén Boeing gépével történt katasztrófa, amelyben 157-en vesztették életüket.) Mint ismeretes, a repülés szögét rosszul megállapító érzékelők adataitól megzavarodott irányítószoftver, az MCAS ellenében hiába küzdöttek a pilóták, hogy a levegőben tartsák a repülőgépeket. Mint most kiderült, a Boeing azt is elismerte, hogy a pilóták kiképzésére fejlesztett szimulátor nem tudta azt a helyzetet legenerálni, hogy mi történik, ha az MCAS meghibásodik. Emiatt pedig a pilóták nem is tudták begyakorolni, hogy mi ilyenkor a teendő. A 2018-as találkozón a szakszervezetiek többek között azt javasolták, hogy legyen mód az MCAS kikapcsolására, és legyen minden gépen egy figyelmeztető rendszer, ha a repülés szögének megállapításában ellentmondások mutatkoznak, de Tajer szerint a Boeing ezt elvetette. Ezek a változtatások a javított változatban már benne lesznek, de az etióp baleset megelőzhető lett volna, ha korábban megtörténnek. Mérgezettnek és betegnek nevezte a Boeing filozófiáját Tajer.



„Szégyen rájuk…, ezt nem fogjuk annyiban hagyni” – nyilatkozta a CNN-nek. A repülőgépgyártó csütörtökig még nem válaszolt a megjegyzésekre.

Az FAA közölte, az USA lesz az első, amely elfogadja, hogy a javított szoftverű Boeing 737 MAX 8-asok újra repüljenek, de azt nem közölték, ez mikor történhet meg. Eközben újabb információ látott napvilágot arról, miért zuhanhatott le az etióp légitársaság Boeingje. A Wall Street Journalnak nyilatkozó névtelen forrás azt állítja, az amerikai repülésügyi szakemberek egyre inkább úgy vélik, hogy a repülőgép egy madárrajjal ütközhetett, ami azt eredményezte, hogy a szenzorok hibás adatokat kezdtek küldeni a rendszert irányító programnak. 737 MAX 8-as végül ezért kezdte el a gép orrát lefelé tolni. A feketedoboz adatai alapján úgy tűnik, a szenzort nem sokkal a felszállás után valami megrongálhatta. Mike Sinnett, a Boeing alelnöke a tavalyi baleset után néhány héttel az American Airlines pilótáival találkozott, ahol azt mondta, hogy a pilóták képesek megoldani egy ilyen felmerülő problémát, a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy vissza kell térniük a repülőtérre - olvasható a hvg.hu oldalon.