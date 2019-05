Több száz járatát törölte sztrájk miatt az Alitalia

Hamarosan három éve már, hogy csúfos kudarcba fulladt a törökországi puccskísérlet, ám a megtorló tisztogatás még a mai napig sem zárult le.

Legutóbb hétfőn adták hírül a török ügynökségek, hogy a külügyminisztérium 249 dolgozójára adtak ki letartóztatási parancsot, - közülük 91-et már el is fogtak - mert a gyanú szerint a puccskísérlet végrehajtásával vádolt Fethullah Gülen Terrorszervezethez (FETÖ) köthetők és 2010 és 2013 között csaltak a belépési vizsgánál. Az effajta jelentések menetrendszerűen érkeznek, a teljes állami szférát, a katonaságot, a rendőrséget, az oktatást, a médiát is kisöprik. Pontosan nem is lehet tudni, hányan érintettek valamilyen formában, a hivatalos márciusi statisztikák szerint már több mint félmillió ember ellen folytattak le vizsgálatot, és majd 31 ezren ülnek börtönben.

A felelősségre-vonás részben azért halad lassan, mert a török hatalom szemében nem csupán azok számítanak terroristának, akik közvetlenül részt vettek a puccskísérletben. Azzal vádolják a FETÖ-t, hogy az állam legmélyebb rétegeibe szivárogtak be észrevétlenül, de persze senkinek nincs a homlokára írva, hogy gülenista. Az önkéntes amerikai száműzetésbe vonult hitszónok, Fethullah Gülen az évtizedek során nemzetközileg is népszerű vallási mozgalmat rendszert épített ki, hívei valóban jelen voltak a társadalom minden területén, és olykor már ez bűnössé teszi őket. Mivel például a puccsisták a ByLock nevű telefonos alkalmazást használták kommunikációra, elég volt a gyanúba keveredéshez, ha valakinek telepítve volt a készülékére az ingyenesen letölthető program, bár később egyértelműen kiderült, hogy nem minden felhasználó hozható összefüggésbe a FETÖ-vel. Az isztambuli polgármesterválasztás után pedig amiatt „vették elő” a választási bizottság néhány tagját, mert egy a FETÖ-höz köthető banknál vezetett számlát. A török ellenzék és nemzetközi emberi jogi szervezetek ezért arról panaszkodnak, a török kormány a megtorlás ürügyét használja arra, hogy eltávolítsa politikai ellenfeleit, köztük a kellemetlenkedő újságírókat. Ráadásul a FETÖ-re bármeddig lehet mutogatni, hiszen Gülen az Egyesült Államokban él, és minden bemutatott bizonyíték és kérelem ellenére Washington eddig nem mutatott semmilyen szándékot kiadatására. Törökországban viszont máig olyan komolyan veszik az ügyet, hogy például a Portland Trail Blazers kosárlabdacsapat meccseit nem közvetítik a török televíziókban, mert Enes Kanter, a csapat török játékosa Gülen híve és Recep Tayyip Erdogan kritikusa.