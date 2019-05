Trócsányi ismét találkozik Orbán titkos favoritjával

A Fideszben már nyíltan arra játszanak, hogy Manfred Weber helyett Michael Barnier kap lehetőséget.

Egy platformon van Orbán Viktor és Emmanuel Macron egy nagyon fontos uniós kérdésben: egyik úgynevezett csúcsjelöltet sem tartják alkalmasnak az Európai Bizottság elnöki posztjára, ellenben Michael Barniert, az EU Brexit-ügyi főtárgyalóját szívesen látnák valamilyen fontos poszton – például éppen a Bizottságban. Lapunk információi szerint ráadásul Trócsányi László, a Fidesz EP-listavezetője Brüsszelben tartózkodik, és a vasárnapi választásig egyszer még biztosan találkozik Michel Barnier-vel. Orbán Viktor kormányfő egyébként még - az azóta a videós botrányába belebukott - Heinz-Christian Strache alkancellárral tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy minden csúcsjelölt alkalmatlan. Öt évvel ezelőtt is a francia főtárgyalót támogatta a később megválasztott Jean-Claude Junckerrel szemben. Emmanuel Macron az egész rendszert elveti, de a belga Le Soir-nak nyilatkozva azt mondta, Michel Barnier szerinte minden fontos képességgel rendelkezik, amire egy európai vezetőnek szüksége van. Azt is megjegyezte, hogy szívesen látná valamilyen pozícióban, bár azt konkrétan nem nevezte meg, melyikben. A Fideszben már nyíltan arra játszanak, hogy Manfred Weber európai néppárti (EPP) csúcsjelöltet az utolsó pillanatban leveszik a sakktábláról és Barnier kap lehetőséget. A pártban Trócsányi László tartja a kapcsolatot a francia politikussal, a párt EP-listavezetője, uniós biztosi jelöltje volt párizsi nagykövetként is régóta személyesen ismeri az EPP volt alelnökét. Trócsányi április végén részt vett a néppárt athéni kampánynyitó rendezvényén és információink szerint akkor is tárgyalt Michel Barnier-vel. A Strache-botrány után egyébként több forrásunk is arról beszélt, Orbán Viktornak nem célja, hogy elhagyja a legnagyobb európai néppárti frakciót. Attól tart ugyanis, hogy ha például az Alternative für Deutschland-dal kellene egy frakcióba ülnie, akkor annak már gazdaságilag is negatív következményei lenének. Márpedig Orbán számára a jó német-magyar (gazdasági) kapcsolatok alapvető fontosságúak. A Fidesz magatartása annyiban logikus, hogy mint a Nézőpont Intézet szerdai konferenciáján Pulai András, a Publicus Intézet ügyvezető igazgatója elmondta, felméréseik szerint a Fidesz szavazók 70 százaléka tartja felháborítónak, hogy felfüggesztették a párt EPP-tagságát. Nem meglepő módon az ellenzékiek 90 százaléka szerint jogos döntés volt. Ugyanakkor a fideszesek 82 százaléka szerint is a párt érdeke, hogy az EPP tagja maradjon, és 79 százalékuk úgy látja, ez egyben az ország érdeke is.