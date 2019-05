Új kutatás: semmi nem ment meg a felmelegedéstől, ha nem veszünk vissza

Az egy hete született nőstény kisoroszlánt több okból is Szonjának nevezték el a gondozók.

Május 15-én megszületett Nadja és Timba, a Szegedi Vadasparkban élő fehér oroszlánpár második kölyke. A nőstény kisoroszlánt Szonjának nevezték el a gondozók, egyrészt, mert azt látták a naptárban, másrészt annak hangzása hasonlít az anyjáéhoz, de még Oroszlán Szonjára is szeretek volna utalni - írták honlapjukon

Szerencsére a már a győri állatkertben élő testvérével, Amalival ellentétben a nagyjából másfél kilós kölyöknél nem voltak problémák, az anyjának van elég teje, így a fejlődéséhez nincs szükség emberi segítségre.

Az oroszlánok fehér színe nem faji, alfaji bélyeg és nem is albinizmus, hanem Dél-Afrikában, Timbavati térségében a természetben is előforduló színváltozat. Miután kedvelt vadászcélpont volt, a 1990-es évek végére már nem is tudtak vadon élő egyedekről. A Global White Lion Protection Trust által közölt legfrissebb, 2018-as adatok szerint jelenleg csak tizenegy fehér oroszlán él természetes körülmények között, míg állatkertekben és tenyészfarmokon közel 300 egyed él.