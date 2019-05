Unja már az esőt? A csütörtököt már jobban fogja szeretni

Még nem az igazi, de a mainál sokkal szárazabb lesz.

Reggelig többnyire erősen felhős lesz az ég, eleinte többfelé, éjszaka szórványosan fordulhat elő eső, zápor, kezdetben néhol zivatar. Csütörtökön északkeleten erősen felhős idő lesz, másutt szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lehet - áll az Ortszágos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Keleten, északkeleten többfelé, másutt elszórtan várható zápor, keleten néhol zivatar is kialakulhat. Éjszaka a szél mindenütt északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, csütörtökön néhol viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Amúgy egész Közép-Európában hasonló az idő a miénkhez, a térség fölött továbbra is ciklon örvénylik, hatására erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé esik az eső, záporeső, néhol zivatar is előfordul. Az Atlanti-óceán fölött is ciklon található, amelynek felhőrendszere már elérte Írországot. Ugyanakkor a Brit-szigetektől Franciaországon át egészen a Pireneusi félszigetig anticiklon húzódik. Területén általában kevés a felhő, napos az idő, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Szintén anticiklonális hatások érvényesülnek Kelet-Európában, arrafelé változóan felhős az ég, több helyen süt a nap, eső csak néhol fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk nagy részén 16 és 22 fok között alakul, de a felhős, tartósabban csapadékos területeken ennél hűvösebb van. Melegebb az idő Finnország déli részétől Ukrajnán át a Fekete-tengerig, valamint a Balkán- és a Pireneusi-félsziget déli vidékein, ahol a délutáni órákra általában 24 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.