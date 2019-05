Washington szerint Damaszkusz vegyi fegyvert vethetett be, válaszlépéseket ígértek

Rábólintottak a parlamenti frakciók a hétfőn beiktatott új államfő, Volodimir Zelenszkij által bejelentett előrehozott választásra.

Az elnöki hivatal jelezte: a vonatkozó rendelet ma megjelenik, az előrehozott voksolást pedig július 21-én vagy 28-án rendezik meg. Ünnepi beszédében ugyan az államfő bejelentette a parlament feloszlatását, ami előrehozott választásokat jelent, ám az máig nem tisztázott, hogy volt-e jogalapja erre az államfőnek vagy sem, tekintettel arra, hogy a koalíció múlt pénteken feloszlott, az új koalíció felállítására pedig 30 napot biztosít a hatályos törvény. Május 27-e után viszont már nem lehet feloszlatni a kijei parlamentet, mivel október 28-ra van kitűzve a parlamenti választás időpontja. A parlamenti frakciók azonban így is beleegyeztek, nincs tehát akadálya a parlament feloszlatásának. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a mai kormányülés után lemond Volodimir Hrojszman kormányfő és vele együtt a teljes kabinet, kivéve talán az ukrán-amerikai állampolgárságú egészségügyi minisztert, Uljana Szuprunt, aki kategorikusan elutasította az önkéntes lemondást. Zelenszkij az IMF-megállapodás felülvizsgálatáról vagy újabb alku megkötéséről is beszélt, de a Valutaalap erre még nem reagált. A keddi ukrán média arról számolt be, hogy megérkezett az országba az IMF küldöttsége, amely felülvizsgálja a hatályban lévő programot, és együttműködik az ukrán hatóságokkal az illegális gazdagodás büntetőjogi következményeinek szigorítása érdekében. Ezt a korrupcióellenes törvényt ugyanis a Valutaalap a hitel feltételeként szabta, a parlament el is fogadta, majd törölte azt. Zelenszkij eskütételekor azért kérte elsősorban e törvény újraelfogadására a parlamentet, mert a nemzetközi hitelezők nélkül az ukrán gazdaság összeomolhat. Ugyancsak az ukrán média számolt be az új elnök tárgyalásairól a ünnepségen megjelent külföldi delegációkkal. Eszerint Zelenszkij az amerikaiaknak megköszönte az eddigi támogatást, és arra kérte Washingtont, hogy a továbbiakban is szigorítsa az Oroszország elleni szankciókat. Az Unian ukrán nemzeti hírügynökség beszámolt az Áder Jánossal folytatott tárgyalásról is. Az MTI és az Unian beszámolói alapján az a benyomása az olvasónak, hogy nem ugyanarról az eseményről van szó. Az MTI csak arról ír, hogy a kétoldalú kapcsolatokról, illetve a kárpátaljai magyarok gondjairól beszélt a magyar köztársasági elnök az új ukrán államfővel. Az Unian viszont arról számolt be, hogy tárgyaltak a két ország együttműködéséről az Oroszországgal szembeni nemzetközi nyomás kapcsán, Zelenszkij pedig elmondta, reméli, hogy Budapest újra támogatni fogja Ukrajna európai és euroatlanti integrációját. A saját országában kényesnek számító témákról mindkét nemzeti hírügynökség hallgatott.