Több millió fát vágnak ki az új nepáli nemzetközi repülőtér építése miatt

Nemcsak hasznos, jól is mutat a buszmegállók tetejére telepített varjúháj a hollandiai Ultrechtben.

Az elmúlt két évtizedben felére csökkent a rovarok száma Hollandiában. A buszmegállók egyébként kihasználatlan tetejére telepített rovarpihenőkkel ezt a folyamatot szeretnék megállítani – számolt be a fastcompany.com alapján a Turistamagazin

316 buszmegálló tetejét szárazságtűrő varjúhájjal fedték be, amely megszűri és az összegyűjtött esővíz párolgásának köszönhetően hűti is a levegőt, ami a hőhullámok idején különösen hasznos. Az apró buszmegállókertek hozzájárulhatnak a levegő minőségének javításához is. A lehullott esővíz egy részének felszívása hozzájárulhat az árvíz elkerüléséhez.