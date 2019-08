Akár 37 fok is lehet a nemzeti ünnepen

Óvatos, konfliktuskerülő nyilatkozatot tett Angela Merkel miután a magyar miniszterelnökkel tárgyalt. A német kancellár beszédében kerülte a német-magyar viszony konfliktusait, inkább a két ország politikájának közös pontjait és a gazdasági együttműködés fontosságát hangsúlyozta.

A fáradtnak tűnő kancellár többször is hosszan a mennyezetet figyelte a sajtótájékoztató közben. Merkel nem reagált Orbán Viktor magyar miniszterelnök kiszólásaira sem, miszerint ma „Magyarország látja el Németország határvédelmét”, illetve „Németország és Ausztria egyetlen esélye”, hogy Magyarország megvédje a déli határokat, amiért Orbán szerint „küldhetnének több zsoldot is”. De Orbán Merkel előtt újságírói kérdésre kifejtette, hogy szerinte a hagyományos német-francia tengely kiegészül a visegrádi országokkal, így egyre nagyobb a súlya ezeknek az országoknak és az EU-nak a következő büdzsé megalkotásában.

A nemzetközi sajtótájékoztatón először felszólaló Orbán Viktor miniszterelnök szerint a német kancellárral főleg gazdasági témákról egyeztettek, mivel Németország Magyaroszág legnagyobb befektetője. Orbán itt megpendítette, hogy a magyar haderő fejlesztésében felépítésében a német haditechnika „fontos a szerepet, játszott, játszik a jövőben is”. Emellett az EU keleti bővítéséről is tárgyaltak, Magyarország támogatja a Nyugat-Balkán, elsősorban Szerbia felvételét az EU-ba. A magyar-német viszonyban feszültségeket okozott menekültválság kapcsán Orbán annyit mondott, hogy Németországgal közös programokat folytatnak Afrikában, hogy „a segítséget oda vigyék, ahol baj van”. „Nem látunk a horizonton a magyar-német kapcsolatokat megzavaró eseményt, ellenben látunk szükséget az együttműködés erősítésére.” - fogalmazott. Merkel rövid beszéde elején inkább az EU előtt álló kihívásokról beszélt. „Támogatom amit Ursula Leyen mondott, hogy olyan politikára van szükség, ami az EU minden tagállamát még jobban egyesíti”, mert gazdasági és védelmi együttműködés kapcsán nagy kihívások előtt állunk. Ezeket közösen meg tudjuk oldani - mondta Merkel, ide sorolva a migrációval kapcsolatos kihívásokat. „Új startot kell tennünk” - fogalmazott, ám szerinte a közös pozíciókból kell kiindulni, ilyen az, hogy Magyarország és Németország is egyet ért abban, hogy elsősorban a menekültek kiindulási országaiban kell segíteni. „A két ország politikája között sok közös vonás létezik, amikor a menekülés elleni harcról van szó. Vannak különbségek, ám ezek megoldását a közös pontokon kell kezdeni”- fogalmazott Merkel. Szerinte az új bizottságnak lesznek erre eszközei. „Szükség van EU-s határvédelemre, a Schengeni térséget fenn kell tartani" – hangsúlyozta Merkel - ez akkor sikerül legjobban, ha azokkal az országokkal, Afrikában, Irakkal párbeszédet folytatunk, fair egyezményeket kötünk, hogy mindenki maradjon a hazájában. „Leyen egy esély számunkra – szögezte le Orbán a ZDF kérdésére, hozzátéve: nemrégiben ő is tárgyalt az új elnökkel. „Látom, hogy a régi meggyökeresedett viták helyett új vágányokon indul a tárgyalás. Orbán ugyanakkor megeresztett egy oldalvágást, miszerint vannak ”egykori, NDK-s menekültek, akik ma nem értik hogy, miért épít az ország kerítést. „Harminc éve a kerítést azért bontottuk le, hogy ők szabadon, biztonságban élhessenek. Ma 30 év múlva azért védjük a déli határokat, hogy biztonságban és szabadságban élhessenek." „Mi úgy érezzük, hogy a németek várkapitányi teendőit látjuk el, ami Németország külső határa. Az igaz, hogy saját költségünkön tesszük és néha küldhetnének több muníciót is érte. A következő időszakban azon leszek, hogy ezt elérhessük” – fogalmazta meg Orbán az ünnepi gondolatait.