Áder: "Otthon az, ahonnan kitessékeljük az idegen eszméket"

Bár Tarlós és a BKK szerint minden rendben az ügyben, egyszer már megakasztották a munkát, ezzel pedig a fák kivágást, azóta pedig semmi nem változott.

Feljelentést tett és ügyészségi eljárást kezdeményezett a a Szentendrei út és a Vasút sor mentén kivágni tervezett fák ügyében Jánossy András közgazdász, a Védegylet aktivistája. Nyílt levelet is írt az ügyben Tarlós Istvánnak. Ezt alább közöljük: Tisztelt Főpolgármester Úr! Ez úton tájékoztatom, hogy a Szentendrei út és a Vasút sor mentén kivágatni szándékolt fák ügyében ismét feljelentést nyújtottam be, valamint ügyészségi eljárást kezdeményeztem, ahogyan egy hónappal ezelőtt. Ön akkor, július 22-én leállíttatta a munkálatokat, amelyek aznap kezdődtek volna el a BKK három nappal korábban kiadott közleménye és a kivitelező Colas Út Zrt. által az útvonal mentén kihelyezett cédulák szerint. Célszerű most is így eljárnia – az alábbiakból látható, hogy miért. Az ügyben 2019. augusztus 13-án kiadott BKK-közlemény ezzel a mondattal nyit: "A fakivágás engedélyezése tárgyában befejezett ügyészségi vizsgálatot követően – mely szerint alaptalan volt a bejelentés – elkezdődik a III. kerületi Szentendrei út Mátyás király út és Pünkösdfürdő utca közötti, több mint 1 kilométeres szakaszának, valamint környezetének felújítása 2019. augusztus 21-én, szerdán." A közlemény egyidejűleg megjelent a Főpolgármesteri Hivatal honlapján is – e szokatlan gesztus annak hivatott kifejezést adni, hogy Ön egyetért a BKK állításaival és szándékaival. Nem kellett volna. Ténylegesen ugyanis:

Nem fejeződött be az ügyészségi vizsgálat, mivel a Fővárosi Fűügyészség állásfoglalásával szemben én az előírt határidőn belül felülvizsgálati kérelemmel fordultam a Legfőbb Ügyészséghez.

Mivel pedig ez az eljárás még nem fejeződött be, nem állíthatta volna úgy be a BKK, mintha e tárgyban (valójában két, egymástól eljárási szempontból független engedélyezés tárgyában) megszületett volna a végeredmény, és az ügyészség az engedélyek végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet mint alaptalant végérvényesen elutasította volna.

Ezzel a beállítással a közlemény közvetve azt is állítja, hogy a fakivágási engedélyek rendben lévők és végrehajthatók – ahogy ezt a következő bekezdésben explicite is kimondja: "A Fővárosi Önkormányzat továbbra is elkötelezett a zöldfelületek védelme, megújítása és bővítése mellett. A területen az útépítés miatt 25 fa eltávolítása elkerülhetetlen, amelyhez rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek. Ezek pótlásaként összesen 283 fa ültetése történik meg, jelentősen bővítve a kerületi faállományt. Ebből a felújításban érintett területen 25 fa ültethető el, a többi a III. kerület más részén gyarapítja majd a zöldállományt." Ténylegesen azonban

mindkét fakivágási engedély – a 15 fára kiadott éppúgy, mint a 10 fára kiadott – már rég érvényét veszítette. Méghozzá azért, mert az engedély alapjául szolgáló tulajdonosi hozzájárulás érvénye mindkét esetben lejárt.

Ezért a fák kivágása rongálás lenne, méghozzá jelentős kárt okozó rongálás. A kivágott fák elszállítása pedig lopás, méghozzá jelentős kárt okozó lopás. Elsősorban ennek megelőzése érdekében fordultam a rendőrséghez. De feljelentést tettem közérdekű adattal való visszaélés vétsége miatt is, amit hamis közérdekű adat közzétételével követtek el. A fenti három tételen kívül még más állítások is hamisak az Ön támogatását élvező BKK-közleményben:

Nem felel meg a valóságnak, hogy " területen az útépítés miatt 25 fa eltávolítása elkerülhetetlen". A "zöldfelület-rendezés" 2018 februári kiviteli tervét készítő tervezőnek az egy évvel korábban, 2017 februárjában készített terv-változatában még megőrzendőként szerepelt a kiviteli tervben kivágandónak minősített 26 fa mindegyike (míg 5, akkor kivágandóként megjelölt fát utóbb maradóvá, a közműcsere munkálatai során megvédendővé minősítettek át), azaz a tervező elkerülhetőnek tartotta a 25 fa kivágását. Továbbá egy, a Facebookra feltett fotón látható – legalábbis a közzétevő tájékoztatása szerint –, hogy Varsóban miként védik meg közmű-fektetés során a fák gyökereit. Azaz a feladat műszakilag megoldható.

Varsóban így védik a fák gyökérzetét Fotó: Facebook/Pőthe Attila

Nem felel meg a valóságnak az a kettős állítás, hogy a kivágni tervezett 25 fa "pótlásaként összesen 283 fa ültetése történik meg, jelentősen bővítve a kerületi faállományt." Ugyanis mint a 2018. februári kiviteli terv Műszaki leírásában olvasható "A tervezési területen, az üres fahelyeken, illetve a kivágott fák helyén összesen 26 db új útsorfa telepítésre van mód. <...> A tervezési területen kívül fapótlási okokból további 117 db fa telepítendő." Ez a 143 db a BKK által elfogadott szám, hiszen ezzel a kiviteli tervvel írta ki, és nyerette meg a Colasszal a közbeszerzési pályázatot – azaz nem "történik" 283 facsemete ültetése, hanem csak 140-nel kevesebb fácskáé. Másrészt hamis, megtévesztő azt sugallani, hogy a 283 facsemete ültetése bővítené a kerületi faállományt, hiszen a lombkorona tekintetében – ami árnyékot ad, levegőminőséget javít, fasori látványt nyújt – jelentős csökkenést eredményezne a csere, évtizedekre szólóan.

Hamis azt állítani, hogy a 283-as darabszámból "a felújításban érintett területen 25 fa ültethető el". Valójában a kiviteli terv nem irányozza elő minden kivágott fa, korábbról ottmaradt csonk vagy egyéb fahely beültetését (pedig ez lehetséges volna), sőt az új ültetések közül is 4 nem más, mint átültetés.

A BKK ezen zöldfelület-rendezési kiviteli terv – plusz az út-felújítás és a közműcsere kiviteli terve – alapján írta ki idén február 4-én a közbeszerzési pályázatot. Azaz lejárt fakivágási engedélyekkel, és a fapótlási tervek önkényes megfelezése mellett. Szerződést is ily módon kötött a kivitelezésre a Colas-szal. Éppen az ezen eljárás révén a jog szerint önkormányzati tulajdonná váló facsemetékkel való spórolás miatt az önkormányzatokat érő kár volt az egyik ok, hogy feljelentéssel éljek. A BRFK a hozzá az ügyészség által áttett feljelentést nem utasította el, és nem rendelt el feljelentés-kiegészítést sem, de tudtommal még nem kezdte meg a nyomozást. Azaz a BKK közleménye ezen az ágon is a tényekbe ütközik. Ami a fakivágások engedélyezését illeti, a Legfőbb Ügyészséghez benyújtott felülvizsgálati kérelmemet úgy módosítottam, hogy amennyiben az érvényüket veszített határozatok helyébe azonos tartalmú új határozatok léptek (vagy az eredeti határozatok időbeli érvényességét kiterjesztették), úgy a határozatok végrehajtása felfüggesztésére irányuló kérelmemet az eredeti tartalommal és indoklással tartom fenn, miként azt a felülvizsgálati kérelmemben összefoglaltam, tehát hogy törvénysértő volt a fák kivágásról az érintett házak tulajdonosai, illetve lakói bevonása nélkül – valamint a közműcsere alternatív lehetőségeinek megvizsgálása nélkül – határozatot hozni. A 2018. februári terv fájljait a Közbeszerzési Értesítő oldaláról lehet letölteni , a többi releváns fájlt a III. kerület polgármestere, Bús Balázs tette közzé július 23-án a saját oldalán arra való reakcióként, hogy az előző nap Ön olyasmivel indokolta meg a munkálatok megkezdésének elhalasztását, amit a III. kerületi önkormányzat hibás vagy legalábbis támadható lépéseként lehetett érteni.

Jánossy András közérdekű adatigénylést is benyújtott. Ebben kéri az üggyel kapcsolatos összes dokumentum, üzenetváltás közzététele mellett az összes budapesti, a főváros vagy a BKK kezelésében lévő fára vonatkozó valamennyi adatot a törzsátmérőtől kezdve a fa állapotának felmérésekor készült dokumentumokig.