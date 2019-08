Amerikai képviselők védik az Aurórát

Három demokrata párti amerikai törvényhozó állt ki közleményben a magyar hatóságok által bezárással fenyegetett budapesti Auróra Közösségi Ház megmaradása mellett.

Steny Hoyer, a kongresszus képviselőházában jelenleg többségben levő demokraták frakcióvezetője közleményében felidézte idén nyáron tett budapesti látogatását, azt, hogy annak során személyesen megtapasztalta, mennyire fontos forrásokkal szolgál a nyolcadik kerületben működő intézmény a közösségnek. Az, hogy a magyar hatóságok most be akarják záratni, jól mutatja, miként zsugorodik az országban a civil társadalom rendelkezésére álló tér – vélekedett a marylandi képviselő, és megállapította: „Magyarországon túszul ejtették a jogállamiságot, hogy az egyetlen párt politikai érdekeit szolgálja”. Ben Cardin, az amerikai Helsinki Bizottság rangidős tagja, aki szintén marylandi, de a szenátusban politizál, közleményében azt írta, hogy az Auróra a civil társadalom különböző csoportjainak pezsgő életét segíti, és a magyarországi független szervezetek jelképévé vált, és a hatalom állandó jogi zaklatással létében fenyegeti. Az ilyen intézményeket támogatni kellene, nem célba venni – jegyezte meg. Gwen Moore wisconsini képviselő, aki szintén tevékenykedik az Egyesült Államok Helsinki Bizottságában, azt hangsúlyozta: olyan időkben, amikor a jelek szerint egyre többen vannak azok, akik „gyűlöletet és megosztást okádnak magukból”, nagyobb szükség van az Aurórához hasonló, befogadó társadalmat és építő és demokráciát erősítő kezdeményezésekre, mint valaha. A három amerikai törvényhozó júliusban látogatott el Budapesten az Auróra Közösségi Házba, amelyet a Marom zsidó szervezet hozott létre és tart fenn. Az Aurórában olyan kisebb civil csoportok tartanak fenn irodát, mint a Roma Sajtóközpont, a migránstámogatók, illetve a Pride szervezői. Hoyer frakcióvezető közleménye emlékeztet arra, hogy az Orbán-kormány alatt fokozatosan romlik a független, nem kormányzati szervezetek helyzete. Felidézi, hogy 2014-ben fegyveres rendőrök hajtottak végre rajtaütést 13 civil szervezeten, számítógépeket és dokumentumokat foglaltak le állítólagos pénzügyi visszaélések címén, de aztán senkivel szemben nem emeltek vádat. Magyarországon 2017-ben orosz mintára bevezették a „külföldi ügynökként” történő bejegyeztetés kötelezettségét a számottevőbb külföldi támogatásban részesülő szervezetek számára, tavaly pedig 25 százalékos adót írtak elő a bevándorlást úgymond pozitív színben feltüntető propagandára. Hoyer közleménye utal arra is, hogy október 13-án Magyarországon önkormányzati választásokat tartanak.