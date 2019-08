A királynő jóváhagyta a brit parlament felfüggesztését

Több mint egy hónapra rekesztik be az ülésszakot, Boris Johnson miniszterelnök kérésére.

Döntött II. Erzsébet királynő, és jogával élve ideiglenesen felfüggesztette a brit parlament működését az őszi ülésszak kezdetén – jelentette Facebook-oldalán a BBC. Az uralkodónő döntése alapján szeptember 10-október 14. között leáll a parlamenti munka. A berekesztést Boris Johnson miniszterelnök kérésére rendelte el a királynő, Ilyenkor a következő ülésszak megkezdéséig viták és szavazások nincsenek, a parlamenten át nem vitt törvényjavaslatok pedig jobbára az enyészeté lesznek. A folyamat nem jelenti a parlament feloszlását, a képviselők nem vesztik el helyüket abban.

A kérés célja Boris Johnson részéről az lehetett, hogy minden áron hajtsák végre a Brexitet, akár rendezetlen állapotában is: a Guardian uniós diplomatákra hivatkozva már korábban arról írt, hogy a brit kormányfőnek valójában nincs szándéka újratárgyalni a brit kilépés feltételeit Brüsszellel – a mostani felfüggesztés pedig a tárgyalás nélküli szakítást segítheti. Mint arról l apunk is beszámolt , a megegyezés nélküli Brexit megakadályozásán dolgozó ellenzéki képviselők éppen egy nappal korábban, kedden jelentették be, hogy a parlament segítségével szándékoznak lépni - erre így bizonyosan nem lesz esélyük. A berekesztést ugyanis nincs mód akadályozni.