Rend, oktatás, egészségügy - ezekkel kampányol a pesterzsébeti ellenzéki polgármesterjelölt

Martonyi János a legfontosabb lengyel regionális gazdasági fórumon beszélt az EU kilátásairól.

Ha Európa úgy érzi, válságban van, néhány politikus egyből az unós intézmények reformját kezdi el sürgetni. Reform és válság, ez a két kifejezés határozza meg az utóbbi bő tíz év uniós dialógusait is, pedig nem feltétlenül ez a jó irány – erről Martonyi János, az első és a második Orbán-kormány külügyminisztere beszélt Krynica Zdrojban. A szlovák határhoz közeli lengyel üdülőváros már több mint két évtizede az egyik legfontosabb közép-európai gazdasági-politikai fórum házigazdája, kedden Szijjártó Péter külügyminiszter is több beszélgetés résztvevője lesz majd. Martonyi János az Európai Unió jövőjéről adott helyzetértékelést az EP-választások eredményének tükrében, az Áder János köztársasági elnök által létrehozott Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány képviseletében. Mint mondta, az állandó reformkényszer miatt az EU éppen az olyan valóban komoly ügyekre nem tud koncentrálni, mint a klímavédelem, vagy a nem kormányzati szereplők részéről érkező kihívások. Pedig erre kellene hatékony megoldásokat találni, ehhez pedig az EU jelenlegi intézményi keretei megfelelőek. – Meg kell védeni az alapszerződéseket, nem változtatni kell rajtuk, hanem békén hagyni azokat, legyen szó az Európai Parlamentről, a Tanácsról a Bizottságról, vagy az Európai Bíróságról. Ne a pillanatnyi helyzet határozza meg, mit akarunk velük jogilag kezdeni – mondta Martonyi, aki arról is beszélt, hogy bár az EP-választások előtt nagyon sokan radikális politikai átrendeződést vártak, ez nem következett be. (Orbán Viktor szintén azt jósolta, hogy a „bevándorlásellenes erők” nagyarányú áttörését hozza a választás.) A volt külügyminiszter külön kiemelte, hogy két olyan tagállamban a legmagasabb az EU-s tagság támogatottsága, melyek kormányai nem akarják az uniós alapszerződés módosítását – Magyarországon és Lengyelországban. – Az európai közös piac, a geopolitikai szerep és az európai kultúra-identitás hármasára kellene koncentrálni, ennek alapján nekiállni kidolgozni a megoldásokat az előttünk álló kihívásokra – mondta Martonyi János, hozzátéve, hogy a Europe first (Európa az első) jelmondata (ez Donald Trump America first választási szlogenjének parafrázisa) számára nagyon jó kiindulási alap lenne. A Brexittel kapcsolatban úgy fogalmazott, az egy „nagyon szomorú történet”, de a britek már népszavazáson mondtak rá igent, ebben a helyzetben a legjobb, amit tehetünk, ha Nagy-Britannia szabályozott keretek között hagyja el az Európai Uniót.