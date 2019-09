Rossi csak egyre koncentrál, még nem gondol a Szlovákia elleni mérkőzésre

Továbbra is a legszegényebb hazai sportágak közé tartozik, idén mégsem maradtak el a nemzetközi sikerek.

A budapesti Maccabi Játékok programjában is szerepelt sportág népszerűsége a szomszédos országokban is különböző: a szerbek és a románok nálunk is nehezebb helyzetben vannak, a szlovákok, illetve a horvátok viszont már jóval előrébb tartanak Magyarországnál, a csehekről, lengyelekről, ukránokról nem is beszélve. A világ legjobbjai közé tartoznak a németek, argentinok, hollandok, ausztrálok, britek, és az indiaiak.

A magyar gyeplabda bár 2017-ben felkerült a sürgősen felzárkóztatott sportágak listájára, komoly előrelépés ezzel sem történt. A játékosok nem kapják, maguk veszik a játékhoz szükséges felszereléseket, pedig egy jobb minőségű nagy pályás ütő alsó hangon 30 ezer forintba kerül. A külföldi utazások önköltségesek, a felnőtt bajnokság legjobb játékosai is fizetnek azért, hogy játszhassanak, senki sem él ebből a sportágból idehaza. Amire a leginkább szükség lenne, az egy olyan borítású pálya, ami alkalmas a gyeplabdára. Legtöbbször vizesített, illetve homokosított alapú műfüvön játsszák a gyeplabdát, ezek a nemzetközi előírások, azonban ilyen pálya jelenleg nincs Magyarországon, az itthoni meccseket műfüves futballpályákon rendezik.

Az olimpiai sportágat a benne élő elhivatott játékosok, edzők, szervezők, szülők tartják életben itthon. A lelkesedésnek és komoly munkának pedig meg is lett az eredménye mind klub-mind válogatott szinten.

A terem Bajnokcsapatok Európa Kupáján (BEK) a Soroksári Hockey Club a Challenge II-es csoportban vettek részt, ahol grúz, szerb, finn, szlovén és bolgár ellenfeleket legyőzve veretlenül lett első és jövőre egy osztállyal feljebb, a Challenge I-ben indulhat.

A nagypályás (szabad téri) megmérettetéseken már nem csak a Soroksár vett részt, hanem az Építők Hockey Club is. Utóbbi a Challenge IV-ben szerepelt Máltán holtversenyben harmadik lett, és miután jövőre új osztályok jönnek a nemzetközi gyeplabda életében, ezért a kék-fehér mezes egyesület feljutott a Challenge III-ba.

Ebben a csoportban szerepelt idén Törökországban a Soroksár is, amely holtversenyben végül harmadik lett és feljutott a már profi, fizetett gyeplabdázókat is foglalkoztató Challenge II-be.

A jó klubteljesítmények pedig a válogatottak szereplésén is meglátszottak. Hosszú idő után először vett részt a női és a férfi válogatott az Európa-bajnokságon. Az Eb-t a klubtornához hasonlóan különböző csoportokban rendezik.

A nők a Challenge III-ban jobb infrastruktúrájú ellenfelekkel találkoztak, az utolsó találkozón azonban a házigazda Szlovénia magabiztos 3-0-s legyőzésével sikerült megszerezni az utolsó előtti, hatodik helyet.A férfiak két éve a harmadik helyen végeztek a Challenge IV-ben, ráadásul a felkészülés is későn kezdődött meg, miután sokáig úgy tűnt, pénzhiány miatt nem lesz lehetőség elindulni az Eb-n. A csapaton azonban ez annyira nem látszott, hogy veretlenül, ki-ki meccsen 3-0-ás győzelmet aratva az addig csoportelső finn válogatott ellen végül tornagyőzelemmel jutott feljebb egy osztállyal.

Sajnálatos módon nem valószínű, hogy a jövőben nagy hirtelenséggel pozitív irányba fordulna a sportág támogatása, azonban ezeknek az emberek maximális tisztelet jár, akik benne vannak a magyar gyeplabda életében, ugyanis kitartó munkájukkal egy olimpiai sportág itthoni életét mentik meg olyan hatékonysággal, hogy az idei évben komoly sikereknek lehetett örülni.