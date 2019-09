Beteg lett az éjszakás, nem nyitott ki egy pénztár sem a Keletiben

Fákat döntött ki, bútorokat dobált az orkánerejű szél, elvitte a helyi nemzeti színház épületének tetejét is.

Váratlan vihar söpört végig Szegeden, több helyen is kitépek fák maradtak az óriási, becslések szerint 112 kilométer/órás sebességű, esővel kísért szélrohamok után. Az ítéletidőnek egy súlyos és egy életveszélyes sérültje is van a szeged.hu szerint – utóbbit a Széchenyi téren érte a vihar, és egy padon ült, mikor a mögötte álló platánfa kitört, és ráborult. A szeged.hu úgy tudja, hogy a helyszínen hárman is megsérültek, ketten közülük pedig a válságos állapotban lévő első áldozatnak próbáltak segíteni. A Csongrád megyei katasztrófavédelem beszámolója szerint a a platán alá szorult sérültet végül tűzoltók szabadították ki a törzs alól. Munkájukat a Szeged Televízió is követte:

A megyei katasztrófavédelem közel ötszáz riasztást kapott a vihar tombolása alatt, elsősorban Szegedről. A Pusztaszeri utcában egy társasház belső udvarát rongálta meg a szél, a Szabadkai úton faágak dőltek a villamossínekre és a felsővezeték is leszakadt. A Hajnóczy utcában szintén több faág zuhant az úttestre, a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel eltávolították az ágakat. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

A helyi lap hozzáteszi, hogy a A Lófaránál székeket és asztalokat vitt a szél, faágakat szakított le, a járókelők menekültek. A jogi kar épületének tetejét is megrongálta a vihar, cserepek estek az udvarba, a kültéri üveglift teteje betört. A jogi kar melletti épülete melletti ház tetejének egy része a Fekete sas utcába zuhant.

A Délmagyar pedig arról tett közzé videót, ahogy egy szélroham részben letépi a Szegedi Nemzeti Színház épületének tetejét, ahol ezek után már a nézőtérre esett az eső. A viharkárok miatt Szeged polgármestere, Botka László 200 millió forintot különített el a helyreállításra.

A vihar megbénította a térség közlekedését is: a Mávinform MTI-nek küldött tájékoztatása szerint Sztöbb vasútvonalon is fennakadások vannak. A közlemény szerint a szegedi fővonalon Szatymaz és Kiskundorozsma állomás között a vihar miatt több helyen faágak kerültek a felsővezetékre, ezért szünetel a vonatközlekedés ezen a szakaszon. Szatymaz és Szeged között pótlóbuszok viszik az utasokat, a szegedi vonalon egy-két órával hosszabb eljutási idővel kell számolni - várhatóan késő estig. Az InterCity vonatok Cegléd és Szeged között felármentesen vehetőek igénybe. A Szeged-Békéscsaba vonalon Hódmezővásárhely és Kútvölgy között fa dőlt a vasúti pályára, ezért a tervezetten Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő pótlóbuszok meghosszabbított útvonalon, Kútvölgyig járnak. A Szentes-Orosháza vonalon is fakidőlés okozott fennakadást, ott a forgalom már újraindult