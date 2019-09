329,98 forinton az euró

Ez volt az a pályázat, ami miatt a váratlanul éles konfliktus alakult ki a magyar megrendelő és az oroszok között.

Érvénytelen lett a Paks 2 biztonságos működését felügyelő, az úgynevezett irányítástechnikáról szóló tender – írja a Direkt36 , arra a dokumentumra hivatkozva, amely az elmúlt napokban jelent meg a beruházást lebonyolító orosz Roszatom honlapján. A tényfeltáró portál a múlt héten azt írta a több mint 100 milliárd forintba kerülő tenderről, hogy az a projekt kezdete óta éles konfliktust okozott a megrendelő magyar fél és a bővítést végző oroszok között. Az utóbbiak maguknak szerették volna a munkát, a magyar kormány viszont nyugati beszállítót akart , mert velük a jelenleg működő paksi atomerőmű felújítása során is jól tudtak együttműködni. Ráadásul a kormány szerint az idegen informatikai behatolások elleni védelmet is jobban tudná garantálni egy nyugati beszállító.

A Roszatom oldalán most megjelent dokumentum szerint a még versenyben lévő német-francia csoportot és a dél-koreai konzorciumot is kizárták. Ennek oka az volt, hogy a két konzorcium nem nyújtott be olyan referenciáról szóló igazolást, amelyet a pályázatot kiíró és lebonyolító Roszatom elvárt. Korábban már kizárták a harmadik jelentkezőt, a brit Rolls-Royce és orosz tulajdonú Skoda JS konzorciumát is. Mivel egyetlen jelentkező sem maradt versenyben, ezért érvénytelen lett a beszerzés. Az irányítástechnika egy kulcsfontosságú berendezés, amely gyakorlatilag az atomerőmű idegrendszereként funkcionál. A mostani tender ennek főbb elemeiről szólt. A beszállítót így valószínűleg egy megismételt eljárásban választják majd ki - véli a lap.