Karácsony több testhelyzetben is vitázna Tarlóssal

Ursula von der Leyen megválasztott európai bizottsági elnök minden jel szerint az európai polgári védelemért és a humanitárius segítségnyújtási műveletekért felelős tárcát szánja a magyar biztosjelöltnek, Trócsányi Lászlónak. Az elnöka november elsején hivatalba lépő brüsszeli testület névsorát, kedd délben pedig ismerteti, hogy kinek milyen portfóliót szán. „A bajba jutottak megsegítésére szánt uniós források célba juttatásáért” felelős bizottsági tag feladata többek között „a szoros kapcsolatépítés a nem-kormányzati szervezetekkel, a civil társadalom képviselőivel, és annak biztosítása, hogy az EU teljesítse humanitárius kötelezettségvállalásait a költségvetési szabályok tiszteletben tartása mellett” – fogalmaz az EB a honlapján. Ez érdekes helyzetet teremt, hiszen a Trócsányit ajánló Orbán-kormány évek óta hadban áll civil szervezetek sokaságával.A keddi bejelentést követően az Európai Parlament (EP) illetékes bizottságai meghallgatják Trócsányit és a többi biztosjelöltet, majd eldöntik, hogy alkalmasak-e a kijelölt feladatra. Nem csak a szakmai felkészültségüket értékelik, hanem európai, demokratikus elkötelezettségüket is. Ajánlásaik alapján a képviselő-testület plenáris ülése előreláthatólag október végén szavaz – nem az egyes tagokról, hanem – a teljes Európai Bizottságról. A magyar politikust az EP fejlesztési bizottsága fogja beszámoltatni, várhatóan október első hetében, amikor a meghallgatásokra sor kerül. A volt igazságügyi miniszter könnyen fennakadhat a szűrőn, ha az „ellenfelek olyan politikai döntést hoznak, hogy meg kell őt buktatni” – mondta lapunknak egy Európai Néppárthoz közelálló forrás. A balliberális oldal szerint Trócsányi László az egyik legnehezebben elfogadható jelölt, mert az Orbán-kormány tagjaként részt vett az „illiberális állam” kiépítésében, és a nevéhez fűződik egy sor olyan törvénytervezet, amelyeket az Európai Bizottság, és – a Sargentini-jelentésben – az Európai Parlament is az EU szabályaival, normáival ellentétesnek ítélt. Ugyanakkor még korai a magyar exminiszter esélyeit eltemetni, mert mind a szocialista, mind a liberális oldalon akad olyan biztosjelölt, akinek „vaj van a fején”, ami mérsékelheti a két frakció Trócsányira záporozó bírálatait. A közlekedési tárcára váró román szocialista Rovana Plumbot és a versenyjogi feladatkörrel megbízott francia liberális Sylvie Goulard-t is megvádolták pénzügyi visszaélésekkel. Az előbbi elkerülte a felelősségrevonást, utóbbi pedig a napokban fizette vissza az EP-nek azt a 45 ezer eurót, amit képviselőként jogtalanul költött pártja támogatására. Ursula von der Leyen legfrissebb – és birtokunkba került – listáján továbbra is a cseh Vera Jourová viszi a jogállamisági ügyeket, a horvát Dubravka Suicáé a bővítési portfólió, a belga Didier Reynders felel a költségvetésért, a portugál Elisa Ferreira a regionális támogatásokért. Első alelnökként Frans Timmermanshoz tartozna a klímapolitika, az ugyancsak első alelnök Margrethe Vestagerhez a digitális fejlesztések.