Mintha még nyár lenne: napos és meleg idő lesz pénteken

Levélben utasítja el a vitát Karácsonnyal a budapesti főpolgármester, aki nem hajlandó a jelölti vitának még csak a feltételeiről sem egyeztetni.



Sokáig még csak nem is reagált Tarlós István fővárosi főpolgármester Karácsony Gergely nyílt levelére, amelyben az ellenzéki politikus hat pontban tett ajánlatot arra, hogy mikor, hol és milyen feltételekkel vitázzanak. A hallgatást végül csütörtökön megtörte Tarlós, és mint leveléből kiderül, a főpolgármester lényegében arra hivatkozva utasítja el a vitát, hogy nem Karácsony az egyedüli kihívója. Nem hajlandó a jelölti vitának még csak a feltételeiről sem egyeztetni, ami - mint írja - a "vitáról való vita" lenne, amit ő méltatlannak tart. Az atv.hu -n megjelent levelet szó szerint idézzük:

"Végtelen vita a vitáról? Egyre nagyobb a káosz az agyon reklámozott főpolgármester - jelölti vita körül. Bejelentkezett legutóbb Berki úr is egy szellemeskedő bejegyzéssel. Puzsér Róbert is küzd már - némi joggal, hiszen 2006 – ban még az 1 % - osak is vitázhattak. Karácsony úr pedig közben levelenként átlagban háromszor »kettőnk vitáját” követel, miközben a korábbi felvetésekor említett feltételeimet szabályosan elengedi a füle mellett. Az ő »feltételei« az ilyenek, hogy »itt és most«, »ülve, állva, fekve«, vagy sorozatosan nem önkormányzati témákat vet fel. Ezek kertelések. Szándékosan becsapja a közvéleményt, mert olyan kérdésekről beszél, melyekben a törvények kizárják az önkormányzatok és a főpolgármester cselekvési lehetőségét. Civilszervezeteknek aláír olyan ígéreteket, melyekről tudnia kell, hogy nincs is módja betartani. Előre kijelenti, hogy Zugló állapotáról őt kérdezni sem lehet. Azzal igyekszik tematizálni a kampányt, hogy a vitáról vitatkozik. Ez teljesen értelmetlen. Mivel a meghatározó feltételeket nyilvánvalóan kerülgeti, és ráadásul még a vita résztvevőinek köre is veszekedés tárgya, aminek a feltételekkel kapcsolatban további kiszámíthatatlan következményei lehetnek, így a vitáról való vitát méltatlannak és álságosnak tartom. Arra jó, hogy a kampány ne arról szóljon, amiről szólnia kell. Amíg a feltételek ennyire ködösek, a vita vitájáról nem kívánok tovább kommunikálni. Budapest, 2019. szeptember 12. Tisztelettel:



Tarlós István"