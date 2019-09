Egymilliárdot akart a Google-től a NAV, de nem fog összejönni a bírságolás

Feltehetően öngyilkos akart lenni az a nő, aki a múlt hét végén egy éjszaka forgalommal szemben haladt az M5-ös autópályán. Magyarországon - a rossz példák ellenére - az utóbbi időben javultak az öngyilkossági statisztikák.

Mintegy tíz kilométeren át haladt autójával e gy 27 éves nő a forgalommal szemben. Hiába dudáltak és villogtak rá, elszántan ment tovább. Tizenhárom közlekedő kikerülte, a tizennegyedikkel frontálisan ütközött. De nemcsak ő halt meg, hanem vele utazó 10 éves kisfia, valamint a vétlen autó sofőrje, egy 68 éves asszony. A végzetes útról a pálya másik oldalán - szabályosan - haladó autóból felvételt is készítettek. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy a nő meg akart halni. Bár édesanyja biztos benne, hogy leánya nem szándékosan cselekedett így, a rendőrség mindenesetre vizsgálódik. Tettének oka egyelőre ismeretlen. De az tény, hogy még mindig gyakran osztanak meg öngyilkossággal, önbántalmazással kapcsolatos tartalmakat a felhasználók a közösségi médiában, Facebookon és Instagramon. Ez azonban a jövőben sokkal nehezebb lesz. Tilos lesz ugyanis olyan vizuális tartalmakat megosztani, melyeken vágás látható, hogy ezek még akaratlanul se ösztönözzenek másokat is önkárosító viselkedésre, még akkor sem, ha a posztoló így kér segítséget vagy így fejezi ki magát a lelki gyógyulása útján. Emellett az Instagramon nehezebbé tették az ilyen tartalmak böngészését, amelyek még a keresésben sem jelennek meg mostantól - tudtuk meg a cégtől. Nem jelentéktelen számú bejegyzésről van szó. 2019. áprilisától több mint másfél millió öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos tartalmat szűrtek ki a Facebookon, és az esetek több mint 95 százalékában ezeket még azelőtt felfedezték, hogy egy felhasználó jelentette volna őket. Ugyanezen idő alatt az Instagramon 800 ezer hasonló tartalmat sikerült kiszűrniük, 77 százalékot a felhasználói bejelentés előtt beazonosítottak. Magyarországon - a rossz példák ellenére - az utóbbi időben javultak az öngyilkossági statisztikák. Hosszú ideig az elsők között szerepeltünk, ma már nem vagyunk a világon az első tízben, illetve kontinensünkön az első háromban. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy míg 1984-ben 100 ezer emberből 46 vetett véget önkezével az életének, összesen 4911-en, tavaly ez a szám arányaiban 17-re, összesen 1656 főre mérséklődött. A nemek arányában viszont nincs változás, a férfiak közül továbbra is háromszor-négyszer annyian vetnek önkezükkel véget életüknek, mint a nők. Hasonlóan erőteljes csökkenés Európában sehol sem volt tapasztalható.