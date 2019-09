Októberben kezdődik a veszettség elleni rókavakcinázás

Két kifejlett parlagi sas és nemrég kirepült két fiókájuk tetemét találta meg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata Békés megyében.

A négytagú parlagisas-család tetemét lakossági bejelentés alapján találta meg a békés megyei Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata augusztus 17-én. A természetvédelmi kár 4 millió forint. Az egyik szülőről az egyedi ornitológiai gyűrűje alapján kiderült, hogy még fiókaként 2016-ban 150 kilométerrel arrébb, Heves megyében gyűrűzték meg. A tetemeket vizsgálatra a Nébih laboratóriumába szállították – áll a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményében

Mint írták, ilyen pusztulást csak mérgezés tud okozni, így a tetthelyet és a közeli területeket a rendőrség és az MME Méreg- és Tetemkereső Kutyás Egysége vizsgálta át. A közelben több, kipreparált galambcsalétket és mérgezés miatt elpusztult szarkát is találtak. Mivel a csalétkeket a sasfészek közvetlen közelében helyezték ki, nem zárható ki, hogy az elkövetők szándékosan a sascsaládot vették célba.

Bár az elmúlt 15 évben sok sasmérgezés történt Magyarországon, egy teljes család elpusztítására 2006 óta nem volt példa.

A teljes hazai parlagisas-állományt fenyegeti a mérgezés veszélye a költőhelyeken, a táplálkozóhelyeken és időszakos megtelepedési helyeken is. A pusztítás valószínűleg jelentősebb, mint ahogy azt az adatok mutatják, mert a legyengült vagy elpusztult egyedek ritkán kerülnek elő.

A felelőtlen elkövetők leggyakrabban rókákat és varjúféléket akarnak megmérgezni az apróvadak vagy háziállatok védelme érdekében, pedig a gyérítésüket legális és szelektív módszerekkel is csak vadgazdálkodók végezhetik. Engedély nélkül vagy illegális módszerekkel végezve az orvvadászat bűntette három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mint írták, a mérgezésekhez használt szerek szinte mindegyikét régen betiltották Európa-szerte, így már a birtoklásuk is méreggel való visszaélésnek minősül és elzárással büntethető. A mérgek az állatok indokolatlan szenvedését és pusztulását okozzák, így az elkövetők állatkínzás bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók. A mérgeknek szinte minden esetben védett vagy fokozottan védett állatok is áldozatul esnek, így a mérgezők természetkárosítást is elkövetnek, amely akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A szerek kevesebb mint egy grammja egy felnőtt ember halálát is képes okozni, így az őrizetlenül hagyott méreganyaggal vagy az emiatt elpusztult állattal érintkező emberek is halálos mérgezést szenvedhetnek.

A parlagi sasok mérgezésének megelőzéséért, az MME vezetésével, a Pannon régió öt országában folyik az EU által támogatott PannonEagle LIFE projekt. A parlagi sasokat is érintő természetvédelmi problémára a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (BirdLife International) is felfigyelt, ezért a faj bekerült abba a nagyszabású nemzetközi adománygyűjtő kampányba, ahol hét kiemelt fajjal mutatják be az évi 25 millió madarat érintő illegális madármészárlások problémáját.