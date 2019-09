Kiütés nélkül is viszkethetünk

Vakarózásra általában a bőrön jelentkező kiütések késztetnek, de ezek hiányában is több oka lehet a viszketésnek.

„Gyakran ártatlan okok húzódnak meg a viszketés megjelenése mögött, de fontos, hogy ezt szakorvos diagnosztizálja, hiszen ki kell zárni az idegek, a vese, a máj, a pajzsmirigy egyes betegségeit” – mondta Borbola Kinga , a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa, klinikai onkológus. Ehhez figyelembe kell venni, hogy állandóan vagy időszakosan jelentkezik-e a viszketés, a teljes testet érinti vagy csak bizonyos területet, enyhe vagy erős az inger, mióta tart, van-e konkrét kiváltó oka.

A viszketés lehetséges oka lehet a száraz bőr, amelynek felszíne különösen a hidegebb hónapokban pikkelyessé is válhat. Ilyenkor a bőrgyógyász a gyakori, rendszeres hidratáláson túl életviteli tanácsokat és speciális készítményeket is tud ajánlani. Szúnyog, pók, ágyi poloska és más rovarok is ejthetnek olyan csípést, amely viszketést és irritációt okoz. Az esetek döntő többségében ezek nem igényelnek kezelést, de ha a viszketés nem múlik el néhány nap alatt, esetleg romlik, vagy a csípés helye felülfertőződik, érdemes megmutatni orvosnak.

Viszonylag gyakori, hogy bizonyos, főleg magas vérnyomásra szedett gyógyszerek viszketést okoznak mellékhatásként, kiütésekkel vagy anélkül. Bizonyos idegeket is érintő rendellenességek, betegségek akár viszketést is okozhatnak, ilyen például a stroke, a cukorbetegség vagy a herpesz vírus okozta betegség után jelentkező neuralgia. Az idegeket érintő sérülések következményeként is jelentkezhet ilyen panasz.

A vesebetegség, különösen előrehaladott stádiumban, okozhat bőrviszketést, bár ennek konkrét kiváltó oka még nem teljesen ismert. Az olyan májbetegségek, mint a cirrózis és a hepatitis okozhatnak viszketést, amely gyakran a tenyéren és a talpon a legkínzóbb. Néhány betegnél a meleg és az éjszaka fokozza a tünet súlyosságát. Bár a bőrdaganatok nem feltétlenül járnak szignifikáns tünetekkel, korai jelként néha jelentkezhet viszketés. A nyirokrendszer daganatos megbetegedése – más jellegzetes tünetek mellett – akár viszketést is okoz. Ebben az esetben természetesen elsősorban az alapbetegséget kell kezelni – tette hozzá a szakember.