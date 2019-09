Rogán Antalt egy egy méretes csekk várja a Felhő utcai luxusalbérletben (videó)

Postásnak állt Karácsony Gergely, először Rogánéknak vitte ki a NER újgazdagjainak kiállított számlát.

Egy Felhő utcai villa kapujában tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, és a momentumos Hajnal Miklós – itt, Sarka Kata és Bessenyei István- Valton-tulajdonos luxusingatlanjában lakik bérlőként ugyanis az utóbbi időkben a Rogán-házaspár, mivel kinőtték a Pasa-parkot.

Bár az ingatlant hivatalosan Rogán-Gaál Cecília bérli, Karácsony Gergely szerint ez csak jogi kiskapu, a miniszter feleségeinek sportrendezvényeit pedig amúgy sem kerülik el az állami cégektől érkező támogatások. A helyszínt azért választotta a főpolgármester-jelölt, hogy elsőként Rogánék kapják meg a Tiborcz-adót – azt az adónemet, amit Karácsony, megválasztása esetén a NER milliárdos haszonélvezőire róna ki.

„A Tiborcz-adót azért fogjuk kivetni, , hogy azok, akik ilyen magas színvonalon tudják biztosítani lakhatásukat, azok hozzájáruljanak ahhoz, hogy másoknak is lehessen lakhatása Budapesten (...)azért vetjük ki, hogy azokból az elkobzott, ellopott vagyonokból valamennyit visszaadjunk a budapestieknek, amik az elmúlt években felgyülemlettek”

- mondta Karácsony. Az is hangsúlyozta, hogy Rogán Antal az értelmi szerzője annak a kampánynak, amit személyesen ellene és az ellenzékkel szemben indítottak, s amellyel közpénzből mérgezik az ország levegőjét. A Tiborcz- adót, mint kezdeményezést Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja is méltatta: mint mondta, jó hogy Karácsony is fontosnak tartja az átláthatósági kezdeményezésüket, a céljuk az, hogy október 13-án megállítsák Orbán bábjait, és zéró toleranciát hirdessenek a korrupcióval szemben

A transzparencia jegyében a Momentum

felülvizsgálná a főváros érvényben lévő szerződéseit, a túlárazottakat pedig felbontaná, és adott esetben kártérítési pert is indítana a méregdrágán dolgozó kivitelezőkkel szemben

interneten tenné elérhetővé, kereshetővé a főváros és az összes kerület szerződéseit.

Az ígéretek után kezdődött a performansz, a két ellenzéki politikus pedig elbaktatott a Felhő utcai villa egyik bejáratához, hogy átadják a csekket. Kíváncsi vagyok, ki nyit ajtót, ha bekopogtatunk - vetette fel séta közben Hajnal, Karácsony pedig helyeselt – hogy aztán végül kopogtatás nélkül, az ajtóhoz tűzve hagyják ott a csekket.



A nagy szembesítés tehát elmaradt, az viszont jól látszott, hogy a villa tulajdonosai mennyire komolyan gondolják az átláthatóságot: az alig 50 méteres úton hét, falba épített térfigyelő kamera pásztázta az utcát.