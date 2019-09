Orbán: vannak területek, ahol a szabályok nem vagy nem úgy érvényesek

A miniszterelnök mintha saját ars poeticájáról elmélkedett volna az Alkotmányvédelmi Hivatal átadóján.

A modern magyar államnak szüksége van titkosszolgálatra, alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és minden hasonló tevékenységre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) új, XI. kerületi épületének átadási ünnepségén az MTI szerint. Az épület csaknem 30 milliárd forintba került, amit Orbán egyszerűen azzal magyarázott: "A magyar államnak rég nem volt

annyi ereje,

annyi képessége,

ilyen elszánt kormánya

és ilyen jól teljesítő gazdasága,

hogy megengedhesse magának, és az a normális, hogy ezt megteheti." Az új ingatlanban az AH négy, eddig különböző helyszínen működő szervét költöztették egybe. A miniszterelnök építészeti szempontból is értékelte az átadott központot, szerinte egyenes vonalai világosságot, következetességet, fegyelmezettséget sugároznak, a kialakítás jól adja vissza azokat a tulajdonságokat, amelyeket a kormány és a belügyminiszter elvár az intézménytől. Ekkor tért rá Orbán az ars poeticának is beillő mondatának bevezetésére. Hevenyészve felvázolta a titkosszolgálati munka történelmi-társadalmi múltját és jelenét, majd kimondta a tételmondatot:



"Mindenkinek vannak érdekei, és az érdekek érvényesítésének ugyan vannak kitaposott, jogilag szabályozott mezsgyéi, de vannak olyan határterületek, ahol a szabályok nem vagy nem úgy érvényesek."

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Pintér Sándor belügyminiszter (j) és Kiss Zoltán nb. vezérőrnagy, az AH főigazgatója (b) az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) új székházának átadásán Fotó: Máthé Zoltán / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Hozzátette: "E területeken az ellenfeleink is dolgoznak, mi sem tehetjük meg, hogy nem dolgozunk, erre valók a titkosszolgálatok." A közelmúlt szuperhős-filmek szintű kommunikációja után nem meglepő, hogy Orbán a titkosszolgálatok megerősítését és központosítását úgy magyarázta, mint aki egyszerre vállal főszerepet az Elnök emberei című sorozatban, és egy James Bond-filmben: "Magyarország erősödik, és így az iránta táplált érdeklődés is nő. Az országnak egyre nagyobb a befolyása Közép-Európában, valamint az Európai Unióban, és ennek vannak következményei a rivális államokra nézve is. A fokozott érdeklődésről tudnunk kell, ezt szabályoznunk kell, és ott, ahol kell, el kell hárítanunk azt." Végül megdicsérte a titkosszolgálatok elmúlt kilenc évi teljesítményét, "minden mérhető szempontból jól, sőt kiválóan teljesítettek" - mondta, és külön kiemelte, hogy ebben

nagyon is egyetértenek a titkosszolgálatokért felelős belügyminiszterrel, Pintér Sándorral.

Kiss Zoltán, az AH főigazgatója is beszélt az átadón, de ő inkább a szervezés gyakorlati oldalát ecsetelte. Szerinte az egybeköltözés azért volt indokolt, hogy még hatékonyabb legyen a rendvédelmi szervek működése, majd megdicsért a kivitelezők munkáját végzett. Az átadott ingatlan megfelel mindazon követelményeknek, amelyeket a kor kihívásai támasztanak, valamint a magyar és NATO-s jogszabályok, rendelkezések előírnak - hangoztatta a főigazgató.