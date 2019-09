Családban marad: Répássy lesz az OBH elnökhelyettese

Kinevezésével Handó Tünde utódlását készítik elő.

Áder János köztársasági elnök szeptember 30-án, hétfőn az Országos Bírósági Hivatal (OBH) általános elnökhelyettesének nevezi ki Répássy Árpádot, a Miskolci Törvényszék elnökét - tudta meg lapunk. Értesülésünk szerint a kinevezéssel már Handó Tünde OBH-elnök utódlását készítik elő, akinek 2021. december 31-én lejár kilencéves mandátuma.

Mint arról beszámoltunk, Répássy Árpád volt az egyedüli aspiráns az OBH elnöke, Handó által az OBH elnökhelyettesi állására kiírt, július 30-án zárult pályázaton. A törvény szerint az OBH elnökhelyettesét az OBH elnökének javaslatára az államfő nevezi ki határozatlan időre. Vagyis Handó a pályázat után meghallgatta Répássyt és támogatta is, tehát kinevezéséről szóló előterjesztést küldött Ádernek. Úgy tudjuk, Répássy már el is köszönt kollégáitól a Miskolci Törvényszéken.

Répássy Árpád a fideszes politikus Répássy Róbert unokatestvére, aki több mint 20 éven át volt a párt parlamenti képviselője, szakterülete pedig épp az igazságügy: 2010-14 között a KIM igazságügyért felelős államtitkára, 2014-15-ben pedig az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára volt. Tavaly már nem lett képviselő, visszatért az ügyvédi munkájához. Unokatestvére, Répássy Árpád egyike a Handóhoz leginkább lojális bíróknak, elsőként támogatja az OBH-elnök elnök minden kezdeményezését, így például az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai elleni támadásokat. Pedig tavaly év elején maga is küldött volt az OBT-tagok megválasztásán, ám nem kapott elég szavazatot. Ám amikor ősszel az OBT póttagjait választották volna meg, Répássy visszalépett a jelöltségtől - ezzel megakadályozva a póttagok megválasztását. Amikor az OBT Handó visszahívását javasolta, öt bírósági vezetőtársával együtt tiltakozott, s közölte: egy „kisebbség veszélyezteti" azokat az eredményeket, amiket az elmúlt években elértek a bírák.



Répássy kifejezetten erőteljes személyiség, vezetési stílusa pedig sokak szerint "diktatórikus". Ezért is tartanak az OBH-ban - ahol már elterjedt kinevezésének híre - tőle. Korábban azt írtuk, az általános elnökhelyettesi poszt eddig nem létezett az OBH-ban, de tévedtünk, Hilbert Edit 2012-ben már betöltötte ezt a posztot. Az OBH-nak jelenleg is van két elnökhelyettese: Gyarmathy Judit és Vajas Sándor, de ők nem általános helyettesek. Mindenesetre az általános elnökhelyettesi tisztség is arra utal, Répássynak komoly politikai hátszele van, s Handó kijelölt utódjaként tekintenek rá. Hiszen az OBH-elnökhöz hasonlóan nem csak a politikai, de a szűkebb "családnak" is tagja.