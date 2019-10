Szemesi szezonzárás 2.0: a választásig várniuk kell a befektetőknek

Kifáradt, lelassult, rossz értelemben rutinos lett a XX. kerületet 21 éve irányító, ellenzékiből fideszessé váló Szabados Ákos – állítja Balog Róbert, az ellenzék közös polgármesterjelöltje.

Miért éri meg egy ismeretlen jelöltre lecserélni egy olyan polgármestert, aki 21 éve vezeti a kerületet? Pesterzsébeten sok hasznos és jó dolog történt 2010-ig. Nincsenek például földutak, ez pedig kivételesnek számít a peremkerületek esetében. Szabados Ákos második tíz évében viszont a kifáradás, a lelassulás, a rossz értelemben vett rutin jelei mutatkoztak. A pesterzsébetiek nem óriási dolgokra vágynak, hanem arra, hogy az önkormányzat figyeljen a közvetlen környezetükre is. Egy ideig úgy tűnt, hogy Szabados Ákos lesz a kerületben az ellenzéki jelölt. Milyen érzés ezután belépni a politikába? A helyzettől függetlenül keveredtem bele. Pesterzsébeten – szűkebb körben – sokat elégedetlenkedtem az elmúlt tíz év folyamatai miatt. Nem volt titok, hogy elindulnék egy jó városvezetői programmal, de a politikai múlt teljes hiánya miatt nem tudtam semmilyen támogatást magam mellé állítani. Ez a szándékom eljutott azoknak a fülébe is, akik szerettek volna egy ellenjelöltet állítani a Fideszhez átállt polgármesterrel szemben. Az volt a feltételem, hogy szakmai, városfejlesztéssel foglalkozó emberként szállok be a politikába. A környezetemből pedig összeszedtem, hogy mi nem tetszik a XX. kerületieknek. Mi nem tetszik nekik?

A drogprobléma és ennek összes vonzata, a közbiztonság, valamint a köztisztaság. Nem kérnek egyébként nagy dolgokat, de az elvárható, hogy a kerületben ne a leglepukkantabb, télen fűtetlen, nyáron hűtetlen buszok járjanak. A közterületi fejlesztések pedig ne az ő rovásukra történjenek. Erre a legjobb példa, hogy elkészült a gyógyfürdő a Duna-parton, 2016 óta folyt a tervezés, mégse tudtak úgy felkészülni, hogy legyen elegendő parkoló a területen. Emiatt a meleg nyári hétvégéken a környező lakóépületek parkolóhelyeit foglalják el a fürdőzök. 33 pontba szedte a programját. Megvan már, hogy miből finanszírozza ezeket? A kerület 12 milliárdos költségvetése és az az öt év, amely a programom időtávja reális keret. A források egyébként vagy rendelkezésre állnak már ma is, vagy pályázhatók. Azt kell elérni, hogy amit elköltünk, azt tudatosabban tegyük, mint eddig. Mely vállalásait tartja a legfontosabbaknak? A közbiztonság megerősítése az első, de az is fontos, hogy polgármesterként a tevékenységem elszámoltatható legyen a lakosság felé. Szeretnék minél több embert bevonni a saját környezetének ügyeinek intézésébe, ezért a jövőben például csak akkor fogunk kifizetni egy vállalkozót, ha az ott élők elégedettek a munkájával. Ön a Főtávnál dolgozik, ahogy Péterffy Attila, a pécsi ellenzéki polgármesterjelölt is. Felmondott az indulása miatt? Fizetett nélküli szabadságon vagyok, október 14-én térek vissza a céghez, remélhetően egy sikeres választás után. Akkor már arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan működünk együtt a panellakások energetikai fejlesztésében. A Főtáv egyébként alapvetően új szellemiségű, innovatív energiai megoldásokkal foglalkozik. Továbbra sem politikusként tekintek magamra, hanem szakemberként. Az elmúlt tíz évben rengeteg tapasztalatot szereztem a városi projektek kapcsán. Ezeket és a szakmai gondoldást szeretném bevonni Pesterzsébet irányításába. Milyen úgy Pesterzsébeten a kampány, hogy ellenfele évekig ellenzéki polgármester volt? Polgármester úrral korábban is ismertük egymást, ha nem is közelről. Tartózkodom attól, hogy a személyét bíráljam, persze rengeteg dolgot másképp csinálnék, mint ő. A XX. kerületben eddig szakmai alapon működő, tisztességes kampány zajlott, remélem ez így is marad.