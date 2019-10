Megakadtak az Észak-Korea nukleáris leszerelésről szóló tárgyalások

Több brit lap is arról cikkezik, hogy Boris Johnson kormánya a magyaroktól vár segítséget: vétózzák meg a kilépés további halasztását.

A brit miniszterelnök azt reméli, hogy Magyarország megvétózza a kilépéshez szabott határidő meghosszabbítását, épp ezért uniós források szerint már a Johnson-kormány több minisztere is a magyar politikushoz fordult - értesült a The Daily Telegraph . Mint lapszemlénkben is beszámoltunk róla , brit lapok szerint a kormánytagok szeretnék, ha Orbán Viktor biztosítékokat adna, hogy meghiúsítja a londoni parlament döntését, miszerint ha október 19-ig nem jön létre megállapodás a távozásról, akkor Johnsonnak levélben kell haladékot kérnie Brüsszeltől. Maga a brit politikus úgy ismételten nyilatkozott, hogy a hónap végén mindenképpen búcsút akar inteni az EU-nak akár lesz egyezség, akár nem. „New deal or no deal – but no delay” (Új megállapodás vagy nincs megállapodás – de nem lesz további halasztás) írta pénteki Twitter-üzenetében is.