Megtartotta első ülését a Filmszakmai Döntőbizottság, pénzeket is osztottak

Kirakat helyett alkotások a listán.

Úgy tűnik, példás gyorsasággal folyik a rendszerváltás a Magyar Nemzeti Filmalapnál: a most hétfőn kinevezett Filmszakmai Döntőbizottság kedden megtartotta első ülését, és konkrét pénzeket is osztottak. A sajtóhoz közlemény formájában eljuttatott döntések kifejezetten szimpatikusak: a Madarász István rendezésében készülő Átjáróház címmel készülő film 480 millió, a Csáki László rendezésben, az Inkubátor Programban készülő Kék Pelikán című első magyar egészestés animációs dokumentumfilm pedig 87 millió forint gyártási támogatásban részesült. A Szász János rendezésében készülő, világhírű Szerb Antal mű, az Utas és holdvilág filmfeldolgozásnak 7,5 millió forintot, a Pálfi György rendezésben készülő Sömmi-nek, mely Cserna-Szabó András ismert betyárregényének feldolgozása lesz. Mindkettő önmagán túlmutató döntés, hiszen előbbi a – minden bizonnyal meg nem valósuló – Hunyadi-kirakatfilm helyett egy sokkal testhezállóbb produkcióval kárpótolhatja magát, utóbbi pedig bármit készít, az minimum érdekes és most végre nem kell hosszú évek hiátusát megélni egy újabb Pálfi- filmhez. Nem mellékesen, Pálfi csalódottságának, jelesül, hogy a Filmalap nem engedi eleget forgatni az elmúlt években, többször hangot is adott. A veszteségek között van a Toldi című filmterve is, így ez akár gesztusnak is felfogható. Amúgy, nem teljesen mellékes, de Filmalap által lesöpört Toldi-filmterve volt Káel Csaba jelenlegi kormánybiztosnak is. Mindazonáltal a zsánerezés is tovább folyik a Filmalapnál: mintegy 36 millió forintot és a Tiszeker Dániel rendezésében készülő Nagykarácsony című romantikus vígjátéknak bő kilencmillió forint gyártás előkészítési támogatást szavazott meg a Filmszakmai Döntőbizottság – akinek a #Sohavégetnemérős című Wellhello mozija a garancia arra, hogy ért a műfajhoz. A visszautasított gyártási tervek között van Árpa Attila saját maga által jegyzett, Holtomiglan című regényéből készülő filmje, illetve Sopsits Árpád 42 karcsapás (korábban: Mint hal a vízben) című projektje.