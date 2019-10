Halálra gázolt a vonat egy embert Keszthelyen

Négy kézilabdabíróval és négy másik személlyel szemben emelt vádat az ügyészség vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel – köztük négy kézilabda játékvezetővel – szemben, két vádlottat a bíróság egyezségkötés alapján elítélt - áll az ügyészség közleményében. A vádiratok lényege szerint a 2016-2017. évben több olyan korrupciós eset történt, amikor kézilabda játékvezetőknek pénzt ígértek arra az esetre, ha egyes első- és második ligás, továbbá a Ligakupában zajló kézilabda mérkőzéseket a pártatlanság szabályait megsértve vezetnek le. Két játékvezető páros – 150 és 500 ezer forint közötti összegért – összesen öt mérkőzés eredményét befolyásolta, illetve kísérelte meg befolyásolni. Rajtuk kívül a két ügyben vádlott még két edző, egy sportegyesületi elnök, illetve egy szakágon kívüli személy. A vádnak tárgya olyan cselekmény is, amelynél más, nem korrumpálható játékvezetőknek ajánlottak fel 100 ezer forintot egy mérkőzése előtt azzal, hogy abból „menjenek el vacsorázni”, valamint, hogy ,,egyenes legyen a pálya”. Ezt az ajánlatot a játékvezetők visszautasították és jelentették az esetet a Játékvezetői Bizottság vezetőinek. A mérkőzések egy részében a vesztegetéssel célzott, kedvező eredmények az érintett csapatok közötti erőkülönbség miatt a játékvezetők befolyásolási kísérlete ellenére elmaradtak, így későbbi pénzátadásokra nem került sor, míg más esetekben a megbeszélt összegek, vagy azok egy részének átadása is megtörtént. Volt, hogy a pénzt a kézilabda szövetség korábbi székhelyének parkolójában adták át. A büntetőeljárás a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése és felderítése alapján indult, mivel a játékvezetők egyike, egy 52 éves férfi az elkövetéskor rendőrként dolgozott, és a játékvezetést szabadidejében végezte. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetések és azok elfogadása miatt nyújtott be két vádiratot a Fővárosi Törvényszékhez. A nyomozó ügyészek az egyik edzővel és az egyesületi elnökkel – a büntetőeljárási törvény rendelkezései szerint – egyezséget kötöttek, a két terhelt ezt követően önmagukra és a játékvezetőkre is terhelő vallomást tett. Velük szemben emiatt külön vádirat került benyújtásra, amely alapján a bíróság az edzőt 1 év 6 hónap 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, az egyesületi elnököt 800.000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint mindkettőjükkel szemben vagyonelkobzást alkalmazott. Az ítélet jogerős. A további hat vádlottal szemben a bírósági eljárás folyamatban van.