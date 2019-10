Orbán beszélt Karácsonyról, és Borkait is hibáztatja a választásokért, amit szerinte a Fidesz nyert meg

Legalábbis a szerdán meghirdetett hivatalos programban nincs benne.

Nem ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor kihagyja az október 23-ai beszédet, korábban külföldi kötelezettségekre hivatkozva maradtak el a beszédei, de az elmúlt két évben például volt miniszterelnöki felszólalás, mindkétszer a Terror Háza előtt - írja a 444 . A kormány honlapján közzétett program szerint október 22-án, kedden az 1956-os Műegyetemi emlékműnél tartanak koszorúzást. Beszédet mond Boross Péter volt miniszterelnök. Innen átvonulnak az ünneplők a műegyetem K épületébe, ahol 15 órakor kezdődik a rendezvény. Itt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Józsa János, a BME rektora mond beszédet. Délután fél 5-kor megtartják a hagyományos fáklyás emlékmenetet a Műegyetem - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Várkert rakpart - Casino - Ybl Miklós tér - Clark Ádám tér - Fő utca - Jégverem utca - Bem rakpart - Bem tér útvonalon. A fél 6-kor kezdődő Bem téri ünnepségen Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mond beszédet. Este 6 órától az Ismerős Arcok zenekar ad koncertet, amely alatt és azt követően fényfestés lesz látható a környező épületeken. Október 23-án, szerdán reggel 9-kor az ünnepélyes zászlófelvonással kezdődnek a programok a Kossuth Lajos téren. 10 órától egész nap ingyenesen megtekinthető lesz a Szent Korona az Országházban. Emellett egész nap családi programokkal várják az ünneplőket a Kossuth téren. Lesz gyerekfoglalkoztató, nosztalgiavillamosok kiállítással, Csepel teherautók, rikkancsok korabeli ruhákban, mászófalak, valamint '56 gasztronómiájával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Este 7 órakor a Millenárison megtartják a már hagyományos Szabadságkoncertet. Fellép a Honey Beast, Szabó Balázs bandája, valamint Ferenczi György és az Első Pesti Rackák. A koncerten - regisztrációt követően - ingyenes a részvétel. Mindemellett október 23-án ingyenesen lesz látogatható a Terror Háza Múzeum is. Gyertyát lehet gyújtani a Hősök falánál, és a Rákoskeresztúri új köztemetőben, a 301-es parcellánál is egész napos protokollmentes megemlékezés lesz - olvasható a programban.